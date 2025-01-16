مشاهير العرب - أنغام ولا شيرين عبد الوهاب.. هاني شاكر الجدل حول لقب صوت مصر (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 16 يناير 2025 05:45 مساءً - تصدر أمير الغناء العربي، الفنان هاني شاكر تريند محرك البحث «جوجل» ومنصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما فجر عدد من التصريحات المثيرة، التي حسم بها الجدل حول «صوت مصر» ما بين شيرين عبد الوهاب وأنغام.

هاني شاكر يحسم الجدل حول لقب «صوت مصر»

وقال هاني شاكر خلال لقاءه الأخير عبر قناة الجديد اللبنانية يحسم الجدل حول صوت مصر، إنه يرفض فكرة صوت مصر أو اللقب، مشيرا إلى أن شيرين عبد الوهاب أو أنغام أو أمال ماهر جميعهن أصوات مصر، موضحا أن الفنان الناجح ليس بالألقاب لكن بأعماله الغنائية المتميزة، وحب الجمهور له.

بينما رفض طريقة وأسلوب محمد رمضان، ليتابع هاني شاكر، قائلا: «إحنا في مصر ومش كل اللي ناجح برة ينفع نعمله عندنا لأن تقاليدنا مش بتسمح نعمل أي حاجة وخلاص».

آخر أعمال هاني شاكر

والجدير بالذكر، أن آخر أعمال الفنان هاني شاكر، أغنية «يا ويل حالي»، التي طرحها الفترة الماضية، عبر قناته على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، ومختلف منصات الموسيقى الرقمية.

أغنية «يا ويل حالي» لـ هاني شاكر، من كلمات راميا بدور و ألحان هيثم زياد، وتوزيع وتسجيل بودي نعوم وإنتاج محمد علام كيوب ميوزك والتوزيع الرقمي بجميع أنحاء العالم VASBOX وإخراج مازن نيازي.

وتضمنت كلمات أغنية «ياويل حالي» الآتي: «يا ويل حالي جيتني واليوم عيد، عقب البطا يا مرحبا يا أغلى الوجيه، يا ويل حالي جيتني واليوم عيد، عقب البطا يا مرحبا يا أغلى الوجيه، العيد بعد أعياد ربي شوفتك، مد الوصال في العيد للي يحتريه، فنانه عيونك ليا لديتها، صوبي وقلبي لك من أشواقي نبيه، وإذا لمحت أحدٍ يلد لك النظر، أقول وش ذا يبغي منّك لعن أبيه».