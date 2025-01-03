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مشاهير العرب - «watch it» تكشف عن البرومو التشويقي لـ «إقامة جبرية» | فيديو - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - «watch it» تكشف عن البرومو التشويقي لـ «إقامة جبرية» | فيديو - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «watch it» تكشف عن البرومو التشويقي لـ «إقامة جبرية» | فيديو - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 3 يناير 2025 09:00 مساءً - أطلقت الصفحة الرسمية لـ منصة watch it الرقمية، عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» البرومو التشويقي لمسلسل «إقامة جبرية» خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك استعدادا لانطلاقته ضمن مسلسلات الأوف سيزون المقبلة بـعام 2025.

وشاركت watch it عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام» البرومو التشويقي لمسلسل «إقامة جبرية»، الذي علقت عليه قائلة: «أنت مش مجرد متفرج، أنت هتكون الطبيب اللي بيحاول يفهم، استنوا مسلسل إقامة جبرية من إنتاجات WATCHIT الأصلية يُعرض حصريًا ابتداءً من 8 يناير».

موعد عرض مسلسل إقامة جبرية

ومن المقرر أن يكون موعد عرض مسلسل إقامة جبرية على منصة WATCH IT الرقمية يوم 8 يناير2025، وهو أول أعمال المنصة في العام الجديد، ويتكون المسلسل من 10 حلقات فقط.

قصة مسلسل إقامة جبرية

وتدور أحداث مسلسل إقامة جبرية في إطار من الإثارة والتشويق، حول مجموعة من الأشخاص المحتجزين في مكان واحد وسط ظروف غامضة، مع تصاعد الأحداث وزيادة التوتر بين الشخصيات، تبدأ الأسرار بالانكشاف، ويعرض المسلسل في عشر حلقات.

كما تقوم هنا الزاهد بدور صيدلانية تعاني من أزمة نفسية في التعامل مع الرجال، وتسعى الطبيبة النفسية «صابرين» ووالدة محمد الشرنوبي، إلى مساعدتها، بينما يؤدي محمد الشرنوبي دور بطل عالمي في السباحة.

أبطال مسلسل إقامة جبرية

مسلسل إقامة جبرية من بطولة هنا الزاهد، صابرين، محمد الشرنوبي، محمود البزاوي، ثراء جبيل، محمد دسوقي، جلال هشام، أحمد والي، عايدة رياض، وغيرهم، من تأليف أحمد عادل، وإخراج أحمد سمير فرج، ويعرض عبر منصة Watch it.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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