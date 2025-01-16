مشاهير العرب - الماراثون الرمضاني.. أبرز النجوم المشاركة في مسلسلات رمضان 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 16 يناير 2025 03:01 مساءً - يشارك في الماراثون الرمضاني خلال هذا العام، عدد كبير من نجوم الفن بـ أعمال درامية، أكشن، وكوميدي، وذلك وفقاً لـ خريطة مسلسلات رمضان 2025، التي أعلنت عنها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسلات رمضان 2025

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص النجوم المشاركة في مسلسلات رمضان 2025 وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

أبرز النجوم المشاركة في مسلسلات رمضان 2025

تصدر اسم النجم أحمد العوضي قائمة النجوم المشاركين في مسلسلات رمضان 2025، حيث يشارك أحمد العوضي بـ مسلسل «فهد البطل»، وهو عمل مكون من 30 حلقة، وبطولة كل من ميرنا نور الدين، كارولين عزمي، أحمد عبد العزيز، ولوسى.

وتشارك الفنانة ياسمين عبد العزيز بـ مسلسل «وتقابل حبيب» ضمن مسلسلات رمضان، والعمل من بطولة كل من كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، والمسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين.

ويعرض مسلسل «حكيم باشا» لـ الفنان مصطفى شعبان، سهر الصايغ، دينا فؤاد، رياض الخولى، منذر رياحنة، والمسلسل من تأليف محمد الشواف، وإخراج أحمد خالد أمين.

كما يشارك الفنان محمد هنيدي بـ مسلسل «شهادة معاملة أطفال» ضمن مسلسلات رمضان 2025، والعمل من بطولة كل من نهى عابدين، محمود حافظ، وسما إبراهيم.

ويعرض مسلسل «جاني في المنام» لـ الفنانة نيللي كريم، روبي، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، والمسلسل من تأليف مهاب طارق وإخراج محمد شاكر خضير.

النجوم بـ الماراثون الرمضاني 2025

والنجم أحمد مكي، يشارك بـ مسلسل «الغاوي» ضمن مسلسلات رمضان، والعمل من بطولة عائشة بن أحمد، عمرو عبد الجليل، والمسلسل من تأليف هاني سرحان وإخراج ماندو العدل.

ويعرض مسلسل «الكابتن» لـ الفنان الكوميدي أكرم حسني، والعمل من بطولة آية سماحة، سوسن بدر، والمسلسل من تأليف أيمن الشايب، وإخراج معتز التوني.

ومسلسل «حسبة عمري» لـ الفنانة روجينا ضمن مسلسلات رمضان 2025، والعمل من بطولة عمرو عبد الجليل، نادين، والمسلسل من تأليف محمود عزت، وإخراج مي ممدوح.

كما يعرض مسلسل «مذكرات نشال» لـ الفنان أحمد أمين، ضمن مسلسلات رمضان، والعمل من بطولة أسماء أبو اليزيد، ركين سعد، صدقي صخر، وحاتم صلاح، والمسلسل من إخراج حسام على.

ويعرض مسلسل «عايشة الدور» لـ الفنانة دنيا سمير غانم، والنجم محمد ثروت، سما إبراهيم، والمسلسل من تأليف وإخراج أحمد الجندي.

نجوم الفن بـ مسلسلات رمضان 2025

وتشارك الفنانة الصاعدة أمينة خليل بـ مسلسل «لام شمسية»، ضمن مسلسلات رمضان 2025، والعمل من بطولة أحمد السعدني، محمد شاهين، يسرا اللوزي، والمسلسل من تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوى.

ويشارك عدد كبير من الشباب في مسلسل «ولعة ومفتاح» ضمن مسلسلات رمضان 2025، والعمل من بطولة أحمد مالك، طه الدسوقي، والمسلسل من إخراج شادي عبد السلام.

ومسلسل «عقبال عندكم»، لـ الفنان حسن الرداد، إيمي سمير غانم، يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، والعمل من تأليف أحمد سعد وإخراج علاء إسماعيل.

ويعرض مسلسل «قهوة المحطة» لـ عدد كبير من النجوم، الذي من بينهم هالة صدقي، انتصار، أحمد غزى، والمسلسل من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج إسلام خيري.

ومسلسل «ظلم المصطبة» لـ الفنان إياد نصار ضمن مسلسلات رمضان 2025، والعمل من بطولة ريهام عبد الغفور، فتحي عبد الوهاب، بسمة، والمسلسل من تأليف أحمد فوزى صالح، وإخراج هانى خليفة.

ويعرض مسلسل «أثينا» لـ الفنانة ريهام حجاج، ونبيل عيسى، ومحمود قابيل ضمن مسلسلات رمضان 2025 والمسلسل من تأليف محمد ناير وإخراج يحيى إسماعيل.