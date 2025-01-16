مشاهير العرب - فيلم «الدشاش» لـ محمد سعد يتربع على عرش قائمة إيرادات السينما - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 16 يناير 2025 05:45 مساءً - تربع فيلم «الدشاش» بطولة الفنان محمد سعد على عرش إيرادات السينما أمس الأربعاء، وبعد تحقيقيه نسب إيردات عالية بشباك تذاكر السينما.

سجلت إيرادت فيلم «الدشاش» بشباك التذاكر أمس الأربعاء حوالي مليون و639 ألف جنيه، مقابل بيع قرابة 12.5 ألف تذكرة، ليصل إجمالي إيراداته إلى 34 مليونًا و109 ألف جنيه.

شارك في بطولة فيلم «الدشاش» إلى جانب محمد سعد، عدد من نجوم الفن أبرزهم: زينة، باسم سمرة ونسرين طافش، ورشوان توفيق، مصطفى أبو سريع، ومحمد جمعة، وهو من تأليف جوزيف عطيه وإخراج سامح عبد العزيز.

ويعيد فيلم الدشاش التعاون الثاني بين زينة ومحمد سعد بعد تقديمهما معا فيلم بوشكاش الذى تم عرضه في السينمات عام 2008، إضافة إلى ظهور زينة كضيفة في برنامج وش السعد الذي قدمه محمد سعد عام 2016 الذي كان يعتمد على تقديم سعد اسكتشات فنية بمشاركة ضيوفه على خشبة المسرح.

أحداث فيلم «الدشاش»

تدور أحداث فيلم الدشاش في إطار اجتماعي كوميدي، إذ يقدم محمد سعد شخصية رئيس عصابة، ويشارك ببطولة الفيلم مجموعة من النجوم، هم: خالد الصاوي، وليد فواز، محمد جمعة، رشوان توفيق، أحمد الرافعي، مريم محمود الجندي، تأليف جوزيف فوزي، إخراج سامح عبد العزيز.

آخر أعمال محمد سعد

يشار أن فيلم الدشاش، يشهد عودة الفنان محمد سعد، إلى السينما بعد غياب دام لأكثر من 5 سنوات، إذ كان آخر أعماله الجزء الثاني من فيلم الكنز، الذي قدمه عام 2019، وشاركه في البطولة: هند صبري، أحمد رزق، أمينة خليل، روبي، وأحمد حاتم، الفيلم من إخراج شريف عرفة.