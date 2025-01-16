السيسي وبن زايد يؤكدان ضرورة مواصلة المساعي لتطبيق حل الدولتين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 16 يناير 2025 03:05 مساءً - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية الشقيقة، ضرورة مواصلة المساعي الحثيثة لتطبيق حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد الذي يضمن التوصل إلى السلام المستدام والاستقرار في الشرق الأوسط.

واستقبل الشيخ محمد بن زايد، اليوم الرئيس السيسي في مطار أبوظبي الدولي وبعد مراسم الاستقبال، عقد الرئيسان اجتماعًا تناول العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها بما يحقق مصالح الدولتين وتطلعات شعبيهما الشقيقين، وبشكل خاص في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

ووصل الرئيس السيسي إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، حيث يلتقي الشيخ محمد بن زايد.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء بين الزعيمين تناول عدد من الملفات ذات الأولوية للبلدين الشقيقين، وعلى رأسها الأوضاع الإقليمية الراهنة، وسبل استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة، كما تباحث الرئيسان حول سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين بما يحقق تطلعات شعبيهما الشقيقين.

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