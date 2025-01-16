افادت مصادر بان عدد من الشباب والشابات القي القبض عليهم باوضاع مخلة للاداب
وبحسب المصادر فان شباب وشابات قاموا باستئجار استراحة في صنعاء قبل ان يتم القبض عليهم باوضاع مخلة بالاداب.
واشاروا الى ان الشباب ارتدوا زي نسائي ليتمكنوا من الدخول مع الشابات الى الاستراحة قبل ان يتم كشفهم ليتم القبض عليهم وهم باوضاع مخلة بالاداب
القبض على شباب وشابات باوضاع مخلة بالاداب في صنعاء - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الخميس 16 يناير 2025 03:02 مساءً - كلمتك/خاص:
افادت مصادر بان عدد من الشباب والشابات القي القبض عليهم باوضاع مخلة للاداب
افادت مصادر بان عدد من الشباب والشابات القي القبض عليهم باوضاع مخلة للاداب
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