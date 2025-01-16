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القبض على شباب وشابات باوضاع مخلة بالاداب في صنعاء - أخبار كلمتك

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القبض على شباب وشابات باوضاع مخلة بالاداب في صنعاء - أخبار كلمتك

القبض على شباب وشابات باوضاع مخلة بالاداب في صنعاء - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 16 يناير 2025 03:02 مساءً - كلمتك/خاص:

افادت مصادر بان عدد من الشباب والشابات القي القبض عليهم باوضاع مخلة للاداب 
وبحسب المصادر فان شباب وشابات قاموا باستئجار استراحة في صنعاء قبل ان يتم القبض عليهم باوضاع مخلة بالاداب.
واشاروا الى ان الشباب ارتدوا زي نسائي ليتمكنوا من الدخول مع الشابات الى الاستراحة قبل ان يتم كشفهم ليتم القبض عليهم وهم باوضاع مخلة بالاداب

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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