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التفاصيل الكاملة لقضية دريك ضد يونيفرسال ميوزيك - أخبار كلمتك

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التفاصيل الكاملة لقضية دريك ضد يونيفرسال ميوزيك - أخبار كلمتك

التفاصيل الكاملة لقضية دريك ضد يونيفرسال ميوزيك - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 16 يناير 2025 12:35 مساءً - دريك، رفع المغني الكندي، دريك، دعوي قضائية ضد شركة يونيفرسال ميوزيك جروب، بتهمة التشهير، ونشر رواية "كاذبة وخبيثة"، بأنه متحرش بالأطفال، من خلال إصدار وترويج أغنية "Not Like Us" لكندريك لامار، وفقًا لتقارير TMZ.

تفاصيل مقاضاة دريك ليونيفرسال

وزعم دريك في الدعوي القضائية، التي رفعها في المحكمة الفيدرالية بمدينة نيويورك، أن شركة  يونيفرسال ميوزيك، روجت لأغنية كندريك لامار، لتقليل قيمة علامته التجارية، ومنحهم نفوذًا، في مفاوضات العقود المستقبلية.
علي الجانب الأخر، أصدرت مجموعة يونيفرسال ميوزيك، بيانًا في أعقاب دعوى التشهير التي رفعها دريك ضدهم، قالوا فيها،"هذه الادعاءات ليست صحيحة فحسب، بل إن فكرة أننا نسعى إلى الإضرار بسمعة أي فنان - ناهيك عن دريك - غير منطقية"،

واستطرد البيان،" لقد استثمرنا بشكل كبير في موسيقاه، وعمل موظفونا في جميع أنحاء العالم، بلا كلل لسنوات عديدة لمساعدته على تحقيق نجاح تجاري، ومالي، وشخصي، وتاريخي، وطوال حياته المهنية، استخدم دريك عمدًا وبنجاح شركة يونيفرسال ميوزيك جروب لتوزيع موسيقاه، وشعره للمشاركة في "معارك راب" تقليدية شائنة ذهابًا وإيابًا للتعبير عن مشاعره تجاه الفنانين الآخرين. 

"إنه يسعى الآن إلى استغلال العملية القانونية لإسكات التعبير الإبداعي للفنان، والسعي للحصول على تعويضات من UMG. لتوزيع موسيقى هذا الفنان، لم نشارك في التشهير - ضد أي فرد، وفي الوقت نفسه، سندافع بقوة عن هذه الدعوى لحماية شعبنا وسمعتنا، وكذلك أي فنان قد يصبح بشكل مباشر أو غير مباشر هدفًا لدعوى تافهة لأنه لم يفعل شيئًا أكثر من كتابة أغنية."

خلافات المغني دريك 

يذكر أن المغني، دريك، تورط في عدد من الخلافات رفيعة المستوى، مع مغني الراب الشهير كندريك لامار، وعدد من الفنانين الموسيقيين الآخرين، وأبرزها هو الخلاف المستمر مع مغني الراب في كاليفورنيا كندريك لامار، والذي علي أثره، أصدر كلاهما العديد من الأغاني التي وجهت ادعاءات، وإهانات، لبعضهما البعض.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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