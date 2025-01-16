بريطانيا: نقدر دور مصر المحوري في التوصل إلى اتفاق غزة - أخبار كلمتك

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بريطانيا: نقدر دور مصر المحوري في التوصل إلى اتفاق غزة - أخبار كلمتك

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بريطانيا: نقدر دور مصر المحوري في التوصل إلى اتفاق غزة - أخبار كلمتك

بريطانيا: نقدر دور مصر المحوري في التوصل إلى اتفاق غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 16 يناير 2025 02:35 مساءً - تلقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اليوم الخميس، اتصالًا هاتفيًا من "ديفيد لامى" وزير خارجية المملكة المتحدة وذلك لتناول المستجدات المرتبطة بالأوضاع في قطاع غزة والاتفاق الذي تم التوصل إليه لتبادل الأسرى والمحتجزين وعودة الهدوء المستدام لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار. 

وحرص الوزير البريطاني خلال الاتصال علي تأكيد تقدير بلاده للدور المحوري الذي قامت به مصر والقيادة المصرية حتي التوصل لهذا الاتفاق الهام.

عبد العاطي أطلع نظيره البريطاني على جهود وقف اطلاق النار في غزة 

وقال السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية: إن الوزير عبد العاطي أطلع نظيره البريطاني على الجهود الحثيثة التي اضطلعت بها مصر مع قطر والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى والمحتجزين وعودة الهدوء المستدام لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار، ونوه الوزير عبد العاطي إلى أهمية تكثيف نفاذ المساعدات الإنسانية خلال المرحلة المقبلة على نطاق واسع في كافة أنحاء القطاع وإعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية وعودة النازحين لإنهاء المعاناة الإنسانية داخل القطاع. 

كما أكد الوزير عبد العاطي أهمية تنفيذ الاتفاق وضمان سريانه بمراحله المختلفة، وأكد أن مصر ستواصل جهودها لتنفيذ الالتزامات في الاتفاق بالتنسيق الكامل مع دولتي قطر والولايات المتحدة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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