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جيش الاحتلال: إصابة 10 جنود بجروح في انفجار ذخيرة بقاعدة تدريب - أخبار كلمتك

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جيش الاحتلال: إصابة 10 جنود بجروح في انفجار ذخيرة بقاعدة تدريب - أخبار كلمتك

جيش الاحتلال: إصابة 10 جنود بجروح في انفجار ذخيرة بقاعدة تدريب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 16 يناير 2025 12:15 مساءً - أفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال اليوم الخميس، بإصابة 10 جنود بجروح بانفجار ذخيرة في قاعدة تدريب جنوب إسرائيل.

خسائر جيش الاحتلال الإسرائيلي

وأمس الأربعاء أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة 3 جنود، اثنان منهم بحالة خطيرة، جراء تفجير عبوة ناسفة بمركبة عسكرية قرب  جنين، شمال الضفة الغربية. 

وقال المتحدث باسم قوات الاحتلال الإسرائيلية للإعلام العربي إنه "خلال ساعات الليلة الماضية انفجرت عبوة ناسفة ضد مركبة عسكرية خلال نشاط عمليات لقوات الأمن في منطقة قباطية قرب جنين".

وأضاف: “أصيب في الحادث جنديان اثنان من جيش  الاحتلال بجروح خطيرة بينما أصيب جندي آخر بجروح طفيفة، وقد تم نقل المصابين لتلقي العلاج في المستشفى”.

اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة

وقالت حركة حماس، مساء الأربعاء: إن اتفاق وقف إطلاق النار مع دولة الاحتلال "هو محطة فاصلة من محطات الصراع".

وأصدرت حماس بعد إعلان اتفاق وقف إطلاق النار، بيانا جاء فيه: "اتفاق وقف العدوان على غزة إنجاز لشعبنا ومقاومتنا وأمتنا وأحرار العالم، وهو محطة فاصلة من محطات الصراع مع العدو، على طريق تحقيق أهداف شعبنا في التحرير والعودة".

وأضافت: "هذا الاتفاق يأتي، انطلاقا من مسؤوليتنا تجاه شعبنا الصابر المرابط في قطاع غزة العزة، بوقف العدوان الصهيوني عليه، ووضع حد لشلال الدم والمجازر وحرب الإبادة التي يتعرض لها".

 

وضع حد لشلال الدم والمجازر وحرب الإبادة

 وتابعت: "نعرب عن تقديرنا وشكرنا لكل المواقف المشرفة الرسمية والشعبية التي تضامنت مع غزة، ووقفت مع شعبنا، وساهمت في فضح الاحتلال ووقف العدوان، عربيا وإسلاميا ودوليا".

وختمت حماس بالقول: "الشكر الخاص للإخوة الوسطاء، الذين بذلوا جهدا كبيرا للوصول إلى هذا الاتفاق، وخاصة قطر ومصر".

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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