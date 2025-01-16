إسبانيا ترفع علمها فوق سفارتها بدمشق لأول مرة منذ 2012 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 16 يناير 2025 03:00 مساءً - رفعت إسبانيا علمها فوق مقر سفارتها في دمشق، بحضور وزير الخارجية خوسيه مانويل ألباريس الذي يزور العاصمة السورية، بعد نحو 13 عاما من تعليق مدريد أنشطتها الدبلوماسية في سوريا.

غادرت البعثة الدبلوماسية الاسبانية دمشق في مارس 2012

وغادرت البعثة الدبلوماسية الاسبانية دمشق في مارس 2012، بعد نحو سنة من اندلاع احتجاجات شعبية مناهضة للرئيس المخلوع بشار الأسد، سرعان ما تحولت نزاعا مدمرا بعد قمعها بقوة.

وقال ألباريس الذي التقى قائد الإدارة الجديدة في دمشق أحمد الشرع، من أمام سفارة بلاده في دمشق بعد عزف النشيد الوطني الإسباني إنه "لشرف لي أن أكون هنا شخصيا".

الالتزام الذي ننقله للشعب السوري من أجل مستقبل أفضل"

وأضاف: "رفع العلم الإسباني هنا مرة أخرى هو دلالة على الأمل الذي لدينا في مستقبل سوريا، وعلى الالتزام الذي ننقله للشعب السوري من أجل مستقبل أفضل".

وتتخلل زيارة المسؤول الاسباني الى دمشق لقاءات مع الإدارة الجديدة والمجتمع المدني، وفق الخارجية الاسبانية.

رسالة دعم لسوريا

وقال وزير الخارجية للتلفزيون الإسباني الرسمي قبل زيارته: إن "الرسالة التي أريد إيصالها هي رسالة دعم لسوريا"، مضيفا: "لكن لدينا أيضا خطوط حمراء، يجب أن يعم السلام في سوريا، يجب أن تكون سوريا مفتوحة لكل الأطراف، ويجب احترام حقوق الجميع، بما في ذلك المرأة والأقليات العرقية والدينية".

وتأتي زيارة ألباريس لسوريا غداة محطة في بيرو، أعلن خلالها مساعدات مالية ولوجستية بقيمة عشرة ملايين يورو مخصصة للجيش اللبناني الذي ينفّذ عمليات انتشار في جنوب لبنان في ضوء وقف هش لإطلاق النار بين حزب الله واسرائيل، أعقب حربا مدمرة بين الجانبين.

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