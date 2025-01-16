شيخ قبيلة الجعادنة في ضيافة المناضل محمد علي أحمد - أخبار كلمتك

شيخ قبيلة الجعادنة في ضيافة المناضل محمد علي أحمد - أخبار كلمتك

عاجل: زعيم الحوثيين يحسم الجدل ويعلن موقفه من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة - أخبار كلمتك

عاجل: زعيم الحوثيين يحسم الجدل ويعلن موقفه من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة - أخبار كلمتك

«السكة الحديد»: تشغيل قطارات إضافية خلال إجازة نصف العام الدراسي - أخبار كلمتك

«السكة الحديد»: تشغيل قطارات إضافية خلال إجازة نصف العام الدراسي - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:11 - استشهد 5 فلسطينيين جراء قصف الاحتلال شمال قطاع غزة - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:11 - استشهد 5 فلسطينيين جراء قصف الاحتلال شمال قطاع غزة - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:11 - فائض صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي المصري يرتفع لـ 11.6 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:11 - فائض صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي المصري يرتفع لـ 11.6 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:11 - وزير الخارجية الأمريكي يشيد بالجهود الحثيثة التي بذلتها مصر لـ وقف إطلاق النار في غزة - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:11 - وزير الخارجية الأمريكي يشيد بالجهود الحثيثة التي بذلتها مصر لـ وقف إطلاق النار في غزة - أخبار كلمتك

رئيس البيت الفني للمسرح ضيف إيمان أبو طالب على الحياة - أخبار كلمتك

رئيس البيت الفني للمسرح ضيف إيمان أبو طالب على الحياة - أخبار كلمتك

أسعار تذاكر حفل رامي صبري في فاميلي بارك - أخبار كلمتك

أسعار تذاكر حفل رامي صبري في فاميلي بارك - أخبار كلمتك

وزير الاستثمار: 40.8 مليار دولار قيمة الصادرات السلعية خلال 2024 بنسبة زيادة 14%.. السعودية أكبر الأسواق المستقبلة لها.. وقطاع مواد البناء يسجل 10.6 مليار دولار - أخبار كلمتك

وزير الاستثمار: 40.8 مليار دولار قيمة الصادرات السلعية خلال 2024 بنسبة زيادة 14%.. السعودية أكبر الأسواق المستقبلة لها.. وقطاع مواد البناء يسجل 10.6 مليار دولار - أخبار كلمتك

مالكوم يحضر نجله الرضيع لإستاد مباراة الهلال والفتح بالدوري السعودي (فيديو) - أخبار كلمتك

مالكوم يحضر نجله الرضيع لإستاد مباراة الهلال والفتح بالدوري السعودي (فيديو) - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 07:11 - استشهد 5 فلسطينيين جراء قصف الاحتلال شمال قطاع غزة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 07:11 - استشهد 5 فلسطينيين جراء قصف الاحتلال شمال قطاع غزة - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:11 - استشهد 5 فلسطينيين جراء قصف الاحتلال شمال قطاع غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 16 يناير 2025 07:11 مساءً - استشهد 5 فلسطينيين بينهم طفلان وسيدتان، إثر قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمنزل شمال قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، اليوم الخميس، أن الاحتلال قصف منزلا في محيط دوار النزلة غرب جباليا شمال القطاع، ما أسفر عن استشهاد 5 فلسطينيين بينهم طفلان وسيدتان، كما استهدفت مدفعيته بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس جنوب القطاع.

وكانت مصادر طبية فلسطينية، قد أعلنت ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 46 ألفا و788، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر 2023، وارتفاع حصيلة الإصابات إلى 110 آلاف و453 منذ بدء العدوان، في حين ما يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

اقرأ أيضاً
قبل تنفيذ الهدنة.. «حماس»: إسرائيل استهدفت مكانا بغزة فيه محتجزة

الرئيس الفلسطيني يؤكد ضرورة السماح لطواقم الصليب الأحمر بإدخال مواد الإغاثة إلى غزة دون قيود

ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 46 ألفا و 788 شهيدا

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 12:01 - في 15 محافظة| الأوقاف تفتتح 35 مسجدًا غدًا.. اعرف الأسماء - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق