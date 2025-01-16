الرياضة - 07:11 - استشهد 5 فلسطينيين جراء قصف الاحتلال شمال قطاع غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 16 يناير 2025 07:11 مساءً - استشهد 5 فلسطينيين بينهم طفلان وسيدتان، إثر قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمنزل شمال قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، اليوم الخميس، أن الاحتلال قصف منزلا في محيط دوار النزلة غرب جباليا شمال القطاع، ما أسفر عن استشهاد 5 فلسطينيين بينهم طفلان وسيدتان، كما استهدفت مدفعيته بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس جنوب القطاع.

وكانت مصادر طبية فلسطينية، قد أعلنت ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 46 ألفا و788، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر 2023، وارتفاع حصيلة الإصابات إلى 110 آلاف و453 منذ بدء العدوان، في حين ما يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.