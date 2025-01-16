صادرات قطاع مواد البناء تسجل 10.6 مليار دولار خلال 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 16 يناير 2025 02:30 مساءً - أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن أهم القطاعات التصديرية التي شكلت هيكل الصادرات السلعية المصرية خلال عام 2024 تضمنت التالي:

1- مواد البناء بقيمة 10 مليارات و635 مليون دولار بنسبة زيادة بلغت 19%.

2- الصناعات الغذائية بقيمة 6 مليارات و54 مليون دولار بنسبة زيادة بلغت 11%.

3- المنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 8 مليارات و436 مليون دولار بنسبة زيادة بلغت 5%.

4- الحاصلات الزراعية بقيمة 4 مليارات و635 مليون دولار بنسبة زيادة بلغت 17%.

5- السلع الهندسية والإلكترونية بقيمة 5 مليارات و768 مليون دولار بنسبة زيادة بلغت 25%.

6- الملابس الجاهزة بقيمة 2 مليار و841 مليون دولار بنسبة زيادة بلغت 18%.

7- الغزل والمنسوجات بقيمة مليار و131 مليون دولار بنسبة زيادة بلغت 2%.

8- المفروشات بقيمة 617 مليون دولار بنسبة زيادة بلغت 11%.

9- منتجات الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية بقيمة 950 مليون دولار بنسبة زيادة بلغت 7%.

10- الصناعات الطبية بقيمة 809 ملايين دولار بنسبة زيادة بلغت 29%.

11- أثاث بقيمة 308 ملايين دولار.

12- الصناعات اليدوية بقيمة 225 مليون دولار بنسبة زيادة بلغت 14%.

13- الجلود والأحذية والمنتجات الجلدية بقيمة 98 مليون دولار.

معدلات الصادرات السلعية المصرية عام 2024

ويأتى ذلك طبقا لتقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات حول مؤشرات الصادرات المصرية، حيث بلغت معدلات الصادرات السلعية المصرية عام 2024 نحو 40 مليارًا و835 مليون دولار مقابل 35 مليارا و773 مليون دولار خلال عام 2023، وبنسبة ارتفاع بلغت 14%.

زيادة الصادرات السلعية المصرية لمختلف الأسواق الإقليمية والعالمية

وأكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الوزارة تستهدف خلال المرحلة المقبلة زيادة الصادرات السلعية المصرية لمختلف الأسواق الإقليمية والعالمية، وذلك من خلال تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية والإجرائية وبما يسهم في زيادة جودة وتنافسية المنتجات المصرية بالسوق المحلي والأسواق الخارجية، فضلا عن التيسير على المستثمرين، وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر، وبالتالي تحقيق مستهدفات الدولة الرامية إلى الوصول بالصادرات المصرية لنحو 145 مليار دولار سنويًا.

تشجيع الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها عالميًا

وأشار أن الوزارة تسعى إلى تشجيع الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها عالميًا من خلال تحسين السياسات التجارية، وتبني آليات فعالة لتنمية التجارة الخارجية، وتشجيع الصناعات الوطنية ذات القيمة المضافة.

وأشار إلى أن استراتيجية الوزارة تستهدف العمل على خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، قائم على الشفافية والوضوح وتوفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مع تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية.

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