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افتتاح الدورة الثانية للمعرض الإفريقي الدولي لتكنولوجيا صناعات البلاستيك والمطاط - أخبار كلمتك

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افتتاح الدورة الثانية للمعرض الإفريقي الدولي لتكنولوجيا صناعات البلاستيك والمطاط - أخبار كلمتك

افتتاح الدورة الثانية للمعرض الإفريقي الدولي لتكنولوجيا صناعات البلاستيك والمطاط - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 16 يناير 2025 02:10 مساءً - افتتح كل من اللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والوزير المفوض عصام النجار رئيس الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، وخالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة فعاليات الدورة الثانية لمعرض “أفروبلاست” المعرض الإفريقي الدولي لتكنولوجيا صناعات البلاستيك والمطاط والصناعات غير المنسوجة اليوم الخميس والذى يقام خلال الفترة من 16 إلى 19 يناير 2025 بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات والمعارض بمدينة نصر.

انطلاق  "أفروبلاست" لتكنولوجيا صناعات البلاستيك بمشاركة 300 شركة من 15 دولة

وتُقام النسخة الحالية للمعرض تحت رعاية وزارتي الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية، والمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، وبدعم غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية.

ويشارك في المعرض أكثر من 300 عارض من 15 دولة عربية وأجنبية، مما يعكس زخمًا كبيرًا في تنوع المعروض من المواد الخام والسلع الوسيطة والمنتجات النهائية والماكينات والتقنيات والحلول لمختلف صناعات اللدائن والبلاستيك والمطاط.

بعثة مشترٍين دوليين تزور المعرض للتعرف على أحدث تقنيات صناعات البلاستيك

وسيخصص جناح لمنتجات البلاستيك متعددة الاستخدامات داخل المعرض  وسيضم حوالي 30 عارضًا، وذلك بهدف إبراز أحدث المنتجات، والمساعدة في توقيع عقود تصديرية مع الزوار والمشترين الدوليين.

ويضم المعرض عددًا من الفعاليات والمؤتمرات والجلسات النقاشية التي يصل عددها إلي 15 جلسة يديرها ويشارك بها خبراء ومتخصصون  ومسؤولون حكوميون،وشركاء استراتيجيين وذلك  لتسليط الضوء على توطين الصناعة المحلية وتمكين الشركات من اختراق الأسواق التصديرية الجديدة في الأسواق الإفريقية والعربية والأوروبية، والاشتراطات والمواصفات المطلوبة دوليًا والتوعية باحدث  متطلبات الأسواق للبلاستيك المستدام وتحويل المخلفات إلى موارد مستديمة، وإدارة الجودة في صناعة البلاستيك وأهمية المعايير العالمية في تحسين جودة المنتجات وزيادة القيمة المضافة للمنتجات.

وتسعى النسخة الحالية من "أفروبلاست" إلى زيادة عدد الصفقات التصديرية بنسبة 100% مقارنة بالنسخة الماضية، وذلك تماشيًا مع خطة الدولة للوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار بحلول 2030.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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