فريق إسرائيلي في الدوحة لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 16 يناير 2025 06:10 مساءً - قال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دانون، اليوم الخميس: "إن هناك فريقا إسرائيليا في الدوحة يعمل على وضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل الاتفاق حول وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الرهائن".



وأضاف السفير الإسرائيلي في حديثه اليوم الخميس: "نأمل في المضي قدما وطرح الاتفاق على المجلس الوزاري وتنفيذه في أقرب وقت ممكن".

تقدم بمفاوضات هوية الأسرى الفلسطينيين



ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مسئول إسرائيلي قوله إن هناك تقدما بمفاوضات حل الخلاف الخاص بهوية الأسرى الفلسطينيين، مشيرا إلى أنهم يعملون على التوصل لحل.

وأضافت الصحيفة أن التقديرات تشير إلى أنه لا يزال من الممكن الالتزام بالإطار الزمني الذي حدده رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

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