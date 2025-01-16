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جيش الاحتلال ينفذ 50 غارة على قطاع غزة خلال 24 ساعة - أخبار كلمتك

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جيش الاحتلال ينفذ 50 غارة على قطاع غزة خلال 24 ساعة - أخبار كلمتك

جيش الاحتلال ينفذ 50 غارة على قطاع غزة خلال 24 ساعة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 16 يناير 2025 06:10 مساءً - أعلن  جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه اليوم الخميس، أنه شن غارات على 50 هدفا في عموم قطاع غزة في الساعات الـ 24 الأخيرة.

وفي السياق ذاته، قال المتحدث العسكري باسم كتائب القسام، أبو عبيدة إنه “بعد الإعلان عن التوصل لاتفاق لوقف النار بغزة، استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي مكانا تتواجد فيه إحدى أسيرات المرحلة الأولى لصفقة التبادل”.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف مكان تواجد أسيرة ضمن صفقة التبادل

وأضاف  أبوعبيدة: "بعد الإعلان عن التوصل للاتفاق.. قام جيش العدو باستهداف مكان تتواجد فيه إحدى أسيرات المرحلة الأولى للصفقة المرتقبة".

وتابع أبو عبيدة: "كل عدوان وقصف في هذه المرحلة من قبل العدو يمكن أن يحوّل حرية أسير إلى مأساة".

اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ، عن ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي للقطاع المستمر منذ أكتوبر 2023 إلى 46.788 شهيدا، و110.453 مصابا.

وأشار الدفاع المدني في قطاع غزة إلى أنه منذ الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع،استشهد  71 شخصا  بينهم أكثر من 19 طفلا، في غارات إسرائيلية على غزة.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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