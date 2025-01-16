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ثورة بركان وإجلاء آلاف الأشخاص، ماذا يحدث فى إندونيسيا؟ - أخبار كلمتك

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ثورة بركان وإجلاء آلاف الأشخاص، ماذا يحدث فى إندونيسيا؟ - أخبار كلمتك

ثورة بركان وإجلاء آلاف الأشخاص، ماذا يحدث فى إندونيسيا؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 16 يناير 2025 12:35 مساءً -  أجبر ثوران بركان جبل إيبو، الواقع على جزيرة هالماهيرا النائية في مقاطعة مالوكو الشمالية السلطات الإندونيسية على إجلاء آلاف الأشخاص.

إجلاء 517 شخصا من سكان القرية الأقرب إلى البركان

 وفي بيان، حذرت الوكالة الجيولوجية الإندونيسية من البركان، الأمر الذي دفع السلطات المحلية إلى دعوة السكان الذين يعيشون بالقرب من الموقع، البالغ عددهم 3 آلاف نسمة، إلى الإخلاء.


وحتى صباح اليوم تم بالفعل إجلاء 517 من سكان القرية الأقرب إلى البركان، بينما من المتوقع أن يتبعهم السكان الآخرين بعد الظهر.

 

تجنب منطقة الحظر التي يتراوح طولها من خمسة إلى ستة كيلومترات

 بدوره قال المتحدث باسم الوكالة المحلية لإدارة الكوارث عرفان إدريس: "إن ملاجئ الإجلاء أعدتها الإدارة المحلية"، لافتًا إلى أنه تم دعوة السكان الذين يعيشون في أماكن قريبة والسياح على تجنب منطقة الحظر التي يتراوح طولها من خمسة إلى ستة كيلومترات حول قمة البركان وارتداء الكمامات في حالة سقوط الرماد.

 

حزام النار في المحيط الهادئ

 وتشهد إندونيسيا، وهي أرخبيل شاسع يقع على طول حزام النار في المحيط الهادئ، نشاطًا زلزاليًا وبركانيًا متكررًا، وتسارع النشاط البركاني لجبل إيبو، الواقع في جزيرة يعيش فيها نحو 700 ألف نسمة، منذ يونيو، بعد سلسلة من الزلازل.

وقد ثار البركان تسع مرات منذ بداية عام 2025.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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