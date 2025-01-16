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أبطال مسلسل Severance يروجون للموسم الثاني في جراند سنترال بارك (فيديو) - أخبار كلمتك

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أبطال مسلسل Severance يروجون للموسم الثاني في جراند سنترال بارك (فيديو) - أخبار كلمتك

أبطال مسلسل Severance يروجون للموسم الثاني في جراند سنترال بارك (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 16 يناير 2025 02:55 مساءً - severance، حملة تسويقية مجنونة، ومبتكرة، قامت بها منصة آبل، للتسويق للموسم الثاني من مسلسلها الناجح SEVERANCE، بالتزامن مع عرضه حصريا على منصتها الرقمية.

وذهب أبطال الموسم الثاني من مسلسل Severance، إلى محطة جراند سنترال الشهيرة في نيويورك، وجلسوا يعملون في مكتب زجاجي، تشبه المكاتب المتواجدة في المسلسل، ليخلقوا مكان مماثل للمسلسل، وهو ما جعل المواطنين، ورواد المحطة، للتوافد ومشاهدتهم.

 ويُعرض الموسم الثاني لمسلسل، Severance ابتداءًا من تاريخ 17 يناير، حصريا عبر منصة '+Apple TV'.

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الموسم الثاني لمسلسل Severance يحصل على تقييم 100% من Rotten Tomatoes

 حصل الموسم الثاني من مسلسل آبل الشهير، Severance، على تقييم 100% من موقع  التقييمات الأشهر حول العالم، 'Rotten Tomatoes'، بعد 33 مراجعة نقدية، وذلك قبل عرض أولى حلقاته حصريا  على منصة '+Apple TV'، بتاريخ 17 يناير الجاري.

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 وطرحت منصة '+AppleTV، التريلر التشويقي الأول للموسم الثاني، من مسلسلها المرتقب  Severance.

موعد عرض الموسم الثاني

 وأعلنت منصة آبل، عن عرض الموسم الثاني من مسلسلها الناجح، Severance، بتاريخ 17 يناير ٢٠٢٥.

وأوضحت منصة '+AppleTV'، أن الموسم الثاني من مسلسل Severance، سيحمل عدة مفاجآت للمشاهدين.

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بن ستيلر يكشف تفاصيل جديدة عن الموسم الثاني لمسلسل SEVERANCE

 كشف بن ستيلر الممثل الشهير، القائم على إخراج وإنتاج مسلسل منصة آبل الناجح، SEVERANCE، عن تفاصيل جديدة حول مصير الموسم الثاني من المسلسل.

وأكد بن ستيلر، في تصريحات صحفية، أن التأخر في إنتاج الموسم الثاني من مسلسل SEVERANCE، جاء بسبب حرص فريق العمل، على إنتاج موسم ثان أقوى من الأول، الذي حقق نجاحا كبيرا، وحصد عشرات الجوائز، قائلا: "العمل مستمر على الموسم الثاني من المسلسل، نحن نعمل على ذلك حتى لحظة عرضه على الشاشة".

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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