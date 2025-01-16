مشاهير العرب - تفاصيل طعن ممثل شهير أثناء محاولة سرقة منزله - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 16 يناير 2025 02:41 مساءً - تعرض الممثل الهندي سيف علي خان، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، لحادث داخل منزله، حيث تلقى 6 طعنات، من قبل أحد الأشخاص خلال محاولته لسرقة المنزل.

تعرض سيف علي خان لـ 6 طعنات

وجاءت إصابة الممثل الهندي سيف علي خان بست طعنات، أثناء محاولة سرقة منزله بمنطقة مومباي، وعلى الفور تم نقله لمستشفى ليلافاتي لتلقي العلاج ومحاولة إنقاذ حياته بعد تسديد هذه الطعنات له.

وخضع سيف علي خان لعملية جراحية فور نقله لمستشفى ليلافاتي، لإنقاذ حياته، وفقا لما جاء في بيان أصدره فريق عمل الممثل الهندي.

وجاء نص بيان فريق عمل سيف علي خان، لطمأنه جمهوره بعد تعرضه لهذا الحادث المروع: «سيف علي خان خضع لعملية جراحية وخرج منها بسلام، هو الآن في مرحلة التعافي وتحت المراقبة الطبية المستمرة، أفراد العائلة بخير، والشرطة تقوم بالتحقيق في ملابسات الحادث».

وكشفت الشرطة جانبا من تفاصيل الحادث الذي تعرض له الفنان الهندي سيف علي خان، حيث أوضحت أن حادث الطعن الذي تعرض له نجم بوليوود جاء نتيجة اقتحام شخص مجهول لمنزل سيف علي خان بغرض السرقة، ثم حدثت مواجهة عنيفة بينه وبين الممثل الهندي انتهت بطعنه 6 طعنات، منها اثنان عميقتان، وطعنة أخرى قريبة من العمود الفقري، وما زالت التحقيقات جارية لتحديد هوية الجاني.