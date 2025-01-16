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مشاهير العرب - تفاصيل طعن ممثل شهير أثناء محاولة سرقة منزله - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - تفاصيل طعن ممثل شهير أثناء محاولة سرقة منزله - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - تفاصيل طعن ممثل شهير أثناء محاولة سرقة منزله - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 16 يناير 2025 02:41 مساءً - تعرض الممثل الهندي سيف علي خان، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، لحادث داخل منزله، حيث تلقى 6 طعنات، من قبل أحد الأشخاص خلال محاولته لسرقة المنزل.

تعرض سيف علي خان لـ 6 طعنات

وجاءت إصابة الممثل الهندي سيف علي خان بست طعنات، أثناء محاولة سرقة منزله بمنطقة مومباي، وعلى الفور تم نقله لمستشفى ليلافاتي لتلقي العلاج ومحاولة إنقاذ حياته بعد تسديد هذه الطعنات له.

وخضع سيف علي خان لعملية جراحية فور نقله لمستشفى ليلافاتي، لإنقاذ حياته، وفقا لما جاء في بيان أصدره فريق عمل الممثل الهندي.

سيف علي خان

وجاء نص بيان فريق عمل سيف علي خان، لطمأنه جمهوره بعد تعرضه لهذا الحادث المروع: «سيف علي خان خضع لعملية جراحية وخرج منها بسلام، هو الآن في مرحلة التعافي وتحت المراقبة الطبية المستمرة، أفراد العائلة بخير، والشرطة تقوم بالتحقيق في ملابسات الحادث».

وكشفت الشرطة جانبا من تفاصيل الحادث الذي تعرض له الفنان الهندي سيف علي خان، حيث أوضحت أن حادث الطعن الذي تعرض له نجم بوليوود جاء نتيجة اقتحام شخص مجهول لمنزل سيف علي خان بغرض السرقة، ثم حدثت مواجهة عنيفة بينه وبين الممثل الهندي انتهت بطعنه 6 طعنات، منها اثنان عميقتان، وطعنة أخرى قريبة من العمود الفقري، وما زالت التحقيقات جارية لتحديد هوية الجاني.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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