مشاهير العرب - بعد أزمتها الصحية.. مي عز الدين تحتفل بـ عيد ميلاد ياسمين عبد العزيز «صور» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 16 يناير 2025 02:21 مساءً - حرصت الفنانة مي عز الدين، على الاحتفال بيوم ميلاد النجمة ياسمين عبد العزيز عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» خلال الساعات القليلة الماضية، والذي يصادف اليوم الخميس الموافق لـ 16 يناير.

وفي هذا السياق، شاركت مي عز الدين صورة عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام»، قائلة: «كل سنة وانت ناجحة ومنورة، كل سنة وأنت قوية وروحك نضيفة، كل سنة وأنت جدعة وبميت راجل، كل سنة وأنت قمر من جوه ومن بره، كل سنة وأنت ربنا حافظك يا ست البنات».

وأضافت مي عز الدين: «أنا سمعت نصيحتك وده اللي قواني انزل واشتغل» واختتمت حديثها قائلة:«ربنا يطبطب على قلبك زي ما طبطبتي عليا.. مش هنسالك مساندتك ليا في وفاة امي.. بحبك».

آخر أعمال ياسمين عبد العزيز

ومن ناحية أخرى، تواصل ياسمين عبد العزيز تصوير أحدث أعمالها الدرامية «وتقابل حبيب» الذي يسجل التعاون الثاني بينها وبين كريم فهمي، ومن المقرر عرضه خلال مارثون دراما رمضان 2025.

مسلسل وتقابل حبيب من بطولة الثنائي ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي ويشاركهما البطولة عدد من النجوم أبرزهم: خالد سليم، نيكول سابا، محمود ياسين جونيور، بسنت شوقي، أنوشكا، والعمل من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري، وإنتاج شركة سينرجي.

وينتمي مسلسل وتقابل حبيب إلى نوعية مسلسلات الـ 30 حلقة، ومن المقرر ا تدور أحداثه في في إطار الدراما الاجتماعية الرومانسية.