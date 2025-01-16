عرض "ميني كار" في نادي سينما الشباب بالإسكندرية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 16 يناير 2025 02:10 مساءً - يقيم المركز القومي للسينما عروض وفعاليات نادي سينما الشباب بمركز الحرية والإبداع بالإسكندرية تحت إدارة الناقد السينمائي إسلام أحمد علي وذلك يوم السبت المقبل الموافق ١٨ يناير الجاري.

أفلام سينما الشباب

ويعرض خلال الفعاليات فيلم "ميني كار" إخراج محمد عبدالحكيم وتمثيل وائل عوني وبوسي شاهين والحسيني فرج.

وعقب عرض الفيلم تقام ندوة يديرها الناقد السينمائي إسلام أحمد علي وذلك لمناقشة الفيلم مع صناعه والجمهور.

ويقام نادي سينما الشباب بالإسكندرية شهريا تحت إدارة الناقد السينمائي إسلام أحمد علي، والدعوة عامة للجمهور ومحبي السينما لحضور فعاليات النادي.

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