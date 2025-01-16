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موعد إعلان تفاصيل الدورة الـ26 من مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة - أخبار كلمتك

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موعد إعلان تفاصيل الدورة الـ26 من مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة - أخبار كلمتك

موعد إعلان تفاصيل الدورة الـ26 من مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 16 يناير 2025 02:10 مساءً - يعقد مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة، برئاسة المخرجة هالة جلال، مؤتمرًا صحفيًّا يوم الأربعاء المقبل، الموافق 22 يناير الجاري، في تمام الواحدة والنصف ظهرًا، للإعلان عن تفاصيل الدورة السادسة والعشرين للمهرجان، وذلك بمركز الإبداع بدار الأوبرا المصرية.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن جميع التفاصيل المتعلقة بهذه الدورة، بحضور عدد من مسؤولي وزارة الثقافة، إلى جانب السينمائيين وممثلي الصحافة والقنوات التليفزيونية.

مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة 

جدير بالذكر أن مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة يُنظمه المركز القومي للسينما، ويُعد واحدًا من أعرق المهرجانات في العالم العربي، ومن أوائل المهرجانات المتخصصة في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث انطلقت أولى دوراته عام 1991.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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