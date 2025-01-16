مشاهير العرب - موعد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل موضوع عائلي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 16 يناير 2025 12:36 مساءً - مسلسل موضوع عائلي.. تتصاعد الأحداث في الموسم الثالث من مسلسل موضوع عائلي مع كل حلقة نظرًا لأحداثه الاجتماعية والكوميدية التي ينتظرها المتابعون بشغف من عام لعام، ومع اقتراب انتهاء المسلسل، تساءل الكثير عن موعد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل موضوع عائلي.

عدد حلقات مسلسل موضوع عائلي 3

ويتكون مسلسل موضوع عائلي الجزء الثالث من 10 حلقات، حيث إنه ينتمي إلى عالم المسلسلات القصيرة وتعرض حلقاته عبر منصة شاهد.

موعد عرض مسلسل موضوع عائلي 3 الحلقة الأخيرة

ومن المقرر أن يكون موعد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل موضوع عائلي يوم الأربعاء المقبل الموافق 22 يناير وذلك في تمام الساعة 11 مساء بتوقيت مصر، حيث تطرح منصة شاهد حلقتين كل أربعاء الساعة 11 مساء.

مسلسل موضوع عائلي الجزء الثالث

وتدور أحداث مسلسل موضوع عائلي الجزء الثالث حول إبراهيم بعد أن تشهد حياته مُتغيراً هاماً، حيث يُصبح جداً لأول مرة، وفي الوقت ذاته تتداخل علاقته بمن حوله من أفراد العائلة، وتشهد الحلقات الكثير من المُفاجآت والأحداث الشيقة التي ستجمع المُشاهدين في أجواء عائلية مُمتعة.

أبطال مسلسل موضوع عائلي 3

ويضم مسلسل موضوع عائلي عددًا كبيرًا من النجوم، ومن أبرزهم: ماجد الكدواني، طه دسوقي، محمد رضوان، ياسمينا العبد، سما إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد عز الدين وكريم يوسف وإخراج أحمد الجندي، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي.