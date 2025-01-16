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"الفن يذهب إلى المدرسة" أمسية شعرية في مكتبة مصر الجديدة غدا - أخبار كلمتك

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"الفن يذهب إلى المدرسة" أمسية شعرية في مكتبة مصر الجديدة غدا - أخبار كلمتك

"الفن يذهب إلى المدرسة" أمسية شعرية في مكتبة مصر الجديدة غدا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 16 يناير 2025 12:55 مساءً - تنظم مكتبة مصر الجديدة العامة فى الخامسة من مساء غد الجمعة أمسية شعرية تستضيف فيها الشاعر الكبير زين العابدين فؤاد ونقاش حول تجريته «الفن يذهب إلى المدرسة»، كواحدة من التجارب الرائدة والهامة التي تهدف إلى إدخال  التربية الفنية في المناهج الدراسية؛ يصاحب الأمسية عرض مصور عن حقوق الأطفال في المدارس.

  قال الشاعر زين العابدين فؤاد: من وجهة نظري، لا يمكن فصل الشعر بخاصة والفن بعامة عن المجتمع، لذلك استخدمت أشعاري في تنمية المجتمع وحل مشاكله، خاصة ما يتعرض له الأطفال من مضايقات، إذ عملت معهم، وكانت ورش الرسم التي أقمتها  تدور حول محور «الأطفال يرسمون حقوقهم».

الشاعر زين العابدين فؤاد

يعد زين العابدين فؤاد صاحب العديد من التجارب الخاصة التي ميزت مسيرته الإنسانية والشعرية، وقد التقى الشاعر الكبير بالشيخ إمام والشاعر أحمد فؤاد نجم، وظل صديقًا لهما حتى رحيلهما، كما أكد على مدار حياته بأن الشعر والفن لا يمكن أن ينفصلا عن المجتمع لذلك كان له العديد من التجارب الناجحة.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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