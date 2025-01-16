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مشاهير العرب - يخضع لعملية جراحية.. آخر تطورات تطورات الحالة الصحية لـ سيف علي خان - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - يخضع لعملية جراحية.. آخر تطورات تطورات الحالة الصحية لـ سيف علي خان - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - يخضع لعملية جراحية.. آخر تطورات تطورات الحالة الصحية لـ سيف علي خان - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 16 يناير 2025 03:26 مساءً - سيف علي خان.. كشفت الفنانة كارينا كابور عن آخر تطورات الحالة الصحية لزوجها نجم بوليود سيف علي خان، وكان قد أثار نبأ نقله إلى إحدى المستشفيات على إثر إصابته بـ 6 طعنات داخل منزله حالة خلال الساعات الماضية حالة من القلق بين جمهوره ومحبيه.

وطمأنت كارينا كابور، في بيان لها الجمهور على الحالة الصحية لزوجها سيف علي خان مشيرة إلى أنه يخضع الآن لعملية جراحية في مستشفى «ليلفاتي»، حسبما كتب موقع «العربية».

كارينا كابور زوجة سيف علي خان
سيف علي خان

تعرض سيف علي خان لـ 6 طعنات

وجاءت إصابة الممثل الهندي سيف علي خان بست طعنات، أثناء محاولة سرقة منزله بمنطقة مومباي، وعلى الفور تم نقله لمستشفى ليلافاتي لتلقي العلاج ومحاولة إنقاذ حياته بعد تسديد هذه الطعنات له.

وخضع سيف علي خان لعملية جراحية فور نقله لمستشفى ليلافاتي، لإنقاذ حياته، وفقا لما جاء في بيان أصدره فريق عمل الممثل الهندي.

وجاء نص بيان فريق عمل سيف علي خان، لطمأنة جمهوره بعد تعرضه لهذا الحادث المروع: «سيف علي خان خضع لعملية جراحية وخرج منها بسلام، هو الآن في مرحلة التعافي وتحت المراقبة الطبية المستمرة، أفراد العائلة بخير، والشرطة تقوم بالتحقيق في ملابسات الحادث».

وكشفت الشرطة جانبا من تفاصيل الحادث الذي تعرض له الفنان الهندي سيف علي خان، حيث أوضحت أن حادث الطعن الذي تعرض له نجم بوليوود جاء نتيجة اقتحام شخص مجهول لمنزل سيف علي خان بغرض السرقة، ثم حدثت مواجهة عنيفة بينه وبين الممثل الهندي انتهت بطعنه 6 طعنات، منها اثنان عميقتان، وطعنة أخرى قريبة من العمود الفقري، وما زالت التحقيقات جارية لتحديد هوية الجاني.

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تحت الملاحظة.. السيناريست حاتم حافظ يكشف عن تطورات حالته الصحية

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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