مشاهير العرب - رانيا يوسف في صدارة التريند من جديد.. ما القصة؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 16 يناير 2025 03:26 مساءً - سيطرت الفنانة رانيا يوسف، على مؤشرات البحث عبر تريند «جوجل» ومنصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما فجرت العديد من المفاجآت حول تعليمها وحصولها على شهادة البكالوريوس.

ومع ارتفاع مؤشرات البحث حول اسم رانيا يوسف حول تفاصيل حصولها على شهادة البكالوريوس، تستعرض كلمتك للقراء والمتابعين أبرز تصريحات رانيا يوسف في برنامج «ريما وحكايتها».

تفاصيل حصول رانيا يوسف على شهادة البكالوريوس

وكشفت رانيا يوسف خلال لقائها ببرنامج «ريما وحكايتها»، أنها واصلت الدراسة بالكلية لمدة 14 عاما، مشيرة إلى أنها كانت ترفضها في البداية، ولكن والدها أصر على استكمالها لمراحلها التعليمية خاصة بعد انتهائها من الدراسة في مدارس الراهبات.

وأضافت رانيا يوسف، أنها التحقت بكلية الأداب قسم اللغة الإنجليزية في بدايتها، مشيرة إلى أن كانت رغبتها في الالتحاق بمعهد السينما، ولكنه رفض حتى تنتهي من مرحلة الكلية، موضحة أنه اقترح عليها أنه تلتحق به بعد تخرجها.

وعن تعرض ابنتها ياسمين لنفس موقفها، قالت رانيا يوسف، إنها لم تعترض على تغير ابنتها لمسار دراستها، مشيرة إلى أنها شعرت بحالتها نظرا لمعايشتها وتجربتها وشعورها، مردفة: «حسيت بيها لأني اتحطيت في نفس الموقف، وكان نفسي ادخل الحاجة اللي أنا بحبها وماحصلتش، فقولتلها تمام غيري وابتدي من الأول تاني».

كما تحدثت رانيا يوسف عن خداعها لعائلتها وذهابها للديسكو، قائلة: أنها كانت تذهب للملاهي الليلية دون إخبار عائلتها، مشيرة إلى أنها كانت تذهب في الرابعة فجرا، وتعود في الثامنة صباحا، موضحة أنها كانت تقول لهم أنها تدرس.

آخر أعمال رانيا يوسف

وتشارك الفنانة رانيا يوسف، خلال الوقت الحالي في مسلسل «موضوع عائلي 3 بطولة النجم ماجد الكدواني، العمل يضم في بطولته مجموعة من النجوم أبرزهم: نور، رنا رئيس، سماء إبراهيم، محمد رضوان، طه دسوقي وغيرهم عدد من الفنانين الشباب والكبار، والعمل من إخراج أحمد الجندي، وتأليف محمد عز وكريم يوسف وأحمد الجندي وسامح جمال.

وتدور أحداث الجزء الثالث من مسلسل موضوع عائلي 3 حول ظهور ابنة خال إبراهيم "ماجد الكدواني"، من جديد بعد غياب سنوات عن التواصل معه، بغرض الانتقام لتقوم بسرقة عقود الشقة التي يسكن فيها وطرده منها.