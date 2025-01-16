وزارة الأوقاف تعلن إسترداد الملايين من هذه الجهة ! - أخبار كلمتك

وزارة الأوقاف تعلن إسترداد الملايين من هذه الجهة ! - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:56 - لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.. وفد من بعثة المراقبة الأوروبية يصل القاهرة الأسبوع المقبل - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:56 - لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.. وفد من بعثة المراقبة الأوروبية يصل القاهرة الأسبوع المقبل - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:56 - البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يستثمر أكثر من 1.4 مليار يورو في مصر خلال 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:56 - البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يستثمر أكثر من 1.4 مليار يورو في مصر خلال 2024 - أخبار كلمتك

رئيس جامعة المنوفية يتفقد سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول - أخبار كلمتك

رئيس جامعة المنوفية يتفقد سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - الأربعاء المقبل.. مؤتمر صحفي لعرض تفاصيل مهرجان الإسماعيلية للأفلام القصيرة الدورة الـ 26 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - الأربعاء المقبل.. مؤتمر صحفي لعرض تفاصيل مهرجان الإسماعيلية للأفلام القصيرة الدورة الـ 26 - أخبار كلمتك

"الفن يذهب إلى المدرسة" أمسية شعرية في مكتبة مصر الجديدة غدا - أخبار كلمتك

"الفن يذهب إلى المدرسة" أمسية شعرية في مكتبة مصر الجديدة غدا - أخبار كلمتك

وزير الرياضة يدعم منتخب اليد هاتفيا ويتابع آخر استعداداته للبحرين - أخبار كلمتك

وزير الرياضة يدعم منتخب اليد هاتفيا ويتابع آخر استعداداته للبحرين - أخبار كلمتك

تفاصيل برنامج الزمالك قبل ملاقاة حرس الحدود بالدوري - أخبار كلمتك

تفاصيل برنامج الزمالك قبل ملاقاة حرس الحدود بالدوري - أخبار كلمتك

نقابة الأسنان تُشكل لجنة لمتابعة تكليف دفعة 2023 - أخبار كلمتك

نقابة الأسنان تُشكل لجنة لمتابعة تكليف دفعة 2023 - أخبار كلمتك

نقابة الأسنان تعلن تسليم بطاقات العضوية لدفعة 2023 اليوم - أخبار كلمتك

نقابة الأسنان تعلن تسليم بطاقات العضوية لدفعة 2023 اليوم - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

تعرف على دور ياسمين عبد العزيز في إعادة مي عز الدين للعمل بعد وفاة والدتها - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
تعرف على دور ياسمين عبد العزيز في إعادة مي عز الدين للعمل بعد وفاة والدتها - أخبار كلمتك

تعرف على دور ياسمين عبد العزيز في إعادة مي عز الدين للعمل بعد وفاة والدتها - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 16 يناير 2025 11:50 صباحاً - بعد وفاة والدتها، عاشت مي عز الدين، فترة صعبة ومرت بحالة نفسية سيئة، وكانت بأمس الحاجة للدعم المعنوي والنفسي كبير للعودة إلى العمل واستئناف مشوارها الفني.

وكانت الفنانة ياسمين عبد العزيز في مقدمة الداعمين، حيث لعبت دورًا محوريًا في مساعدتها على تجاوز هذه المرحلة الصعبة، وقدمت لها النصيحة للعودة للتمثيل وعدم الانقطاع عن فنها رغم الحزن وذلك لمحاولة تخطي فترة الحزن.

واستمعت مي عز الدين بالفعل لنصيحة ياسمين ونجحت في استعادة توازنها والعودة إلى الساحة الفنية، بإعلان مشاركتها في عمل جديد مع آسر ياسين.

وكتب مي عبر خاصية الاستوري عبد حسابها على تطبيق انستجرام موجهة حديثها لياسمين عبد العزيز في عيد ميلادها: “كل سنة وانتي ناجحة ومنورة.. كل سنة وانتي قوية وروحك نضيفة.. كل سنة وانتي جدعة وبميت راجل.. كل سنة وانتي قمر من جوه ومن بره.. كل سنة وانتي ربنا حافظك يا ست البنات”.

وتابعت مي “انا سمعت نصيحتك وده اللي قواني انزل واشتغل.. ربنا يطبطب على قلبك زي ما طبطبتي عليا.. مش هنسالك مساندتك ليا في وفاة أمي.. بحبك”.

مسلسل الحب كله

وتعاقدت مؤخرا الفنانة مي عز الدين لتشارك في بطولة مسلسل الحب كله أمام الفنان آسر يس، ويتكون مسلسل “ الحب كله” من 15 حلقة، ويعرض في شهر رمضان المقبل، ويشارك في البطولة أشرف عبد الباقي ودياب وآخرون.

ويناقش العمل أزمة العملة وسعر الصرف في الفترة بين يناير 2023 وحتى مارس 2024، وهي الفترة التي وصل فيها سعر الدولار لما يقرب من 70 جنيهًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

إخترنا لك

مشاهير العرب - 14 فبراير.. مدحت صالح يحيي حفلا غنائيا بالشيخ زايد - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق