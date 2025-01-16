عضو بالشيوخ: اتفاق وقف إطلاق النار يعكس الدور المحوري لمصر والرؤية الثابته لحل القضية الفلسطينية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 16 يناير 2025 03:26 مساءً - أكد النائب مصطفي الكحيلي عضو مجلس الشيوخ، أن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، يعكس الدور المحوري الذي لعبته مصر بالتنسيق مع قطر والولايات المتحدة الأمريكية من أجل التوصل لهذا الاتفاق وذلك بعد حرب دامت أكثر من 15 شهرا خلفت فيها مأساة إنسانية للشعب الفلسطيني الأعزل وتابع الكحيلي: أن موقف مذر من أحداث السابع من أكتوبر 2023 ثابت ومحدد وداعم للقضية الفلسطينية ورافض لكل محاولات التهجير القسري.

وقال «الكحيلي» في تصريحات صحفية له اليوم: «أن الاتفاق يتضمن بنوداً تهدف لوقف شامل وفوري لإطلاق النار بين الجانبين، حيث تعهد الطرفان بوقف جميع أشكال التصعيد العسكري، وهو ما يعني ضمان حماية المدنيين وتقليل الخسائر البشرية، إضافة لتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية والسماح بعبور المساعدات الإنسانية والمواد الأساسية إلى قطاع غزة، بما يشمل الغذاء، والدواء، والوقود، لتخفيف المعاناة عن السكان المحاصرين، وهي خطوة جادة لرفع المعاناة عن الأشقاء الفلسطينيين في القطاع».

وأشار الكحيلي»: أن مصر منذ احداث السابع من أكتوبر ولها رؤيتها الثابتة بضرورة وقف إطلاق النار ورفض التهجير القسري حتي لا تتفاقم الأوضاع مشيراً إلي أن مصر بذلت ولا تزال جهوداً دبلوماسية حثيثة لإيجاد مخرج يعيد الهدوء للمنطقة، وهذا الاتفاق يعد انتصاراً وتكليلا لهذه الجهود، حيث يفتح نافذة للأمل،

أوضح «عضو الشيوخ»، أن مصر لها دور مهم وحيوي في تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية، مشيرا إلى أن الوحدة والتضامن بين الفصائل كان لهما الأثر الكبير في تعزيز قوة الموقف الفلسطيني وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني نحو الحرية والاستقلال مؤكدا: أن مصر طوال تاريخها داعمة للقضية الفلسطينية وستظل كذلك مدافعة عن الحقوق المشروع للشعب الفلسطيني

وأكد «الكحيلي» على ضرورة سرعة إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة في قطاع غزة في ظل المأساة التي يعيشها الفلسطينيون هناك وهو ما أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس بقوله: أؤكد علي أهمية الإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة لأهل غزة لمواجهة الوضع الإنساني الكارثي الراهن دون أي عراقيل لحين تحقيق السلام المستدام من خلال حل الدولتين