بقيمة 1.56 مليار جنيه مصر، CIB ينجح في إتمام عملية التوريق الرابعة لشركة "بي تك" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 16 يناير 2025 03:35 مساءً - نجح البنك التجاري الدولي مصر CIB –الرائد في القطاع المصرفي الخاص– في إتمام عملية التوريق الرابعة لشركة "بي تك" بقيمة 1.5605 مليار جنيه مصري، بصفته المستشار المالي ومنظم ومدير ومروج الإصدار.

ويأتي هذا الإصدار ضمن برنامج إصدار سندات توريق لمدة عامين بقيمة 5 مليارات جنيه مصري، وقد تمت تغطية العملية 1.2 مرة، وتم تقسيم الإصدار إلى شريحتين، بآجال استحقاق 9 و12 شهرًا للشريحتين (أ) و(ب) على التوالي، وحصلت السندات المُصدرة على تصنيف ائتماني مميز بدرجة P1 لكلتا الشريحتين من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (ميريس).

كما عمل مكتب معتوق بسيوني والحناوي كمستشار القانوني للعملية، بينما عمل راسل بيدفورد كمراقب حسابات الإصدار، وشارك البنك العربي الأفريقي الدولي كمساعد مدير ومروج الإصدار وضامن تغطية الاكتتاب، ونقدر بأنه قد اكتتب في هذه العملية كل من صناديق الاستثمارات الخاصة بشركة CI Assets Management وشركة العربي الأفريقي لإدارة الاستثمارات (AAIM)، وشركة إن آي كابيتال.

و في هذا السياق، صرح عمرو الجنايني نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي، بأن نجاح هذه العملية يعكس قوة شركة “بي تك” ونمو قطاع التمويل الاستهلاكي في مصر، الذي يحظى بدعم كبير من البنوك المصرية.

وأضافت هبة عبد اللطيف، رئيس قطاع المؤسسات المالية بالبنك، أن البنك يولي اهتمامًا خاصًا بدعم المؤسسات المالية والشركات الرائدة في قطاع التمويل غير المصرفي، الذي شهد تطورًا كبيرًا مؤخرًا ومن ثم أعقب ذلك زيادة هائلة في تعاملات البنوك مع هذا القطاع الواعد.

وأشارت جيلان السجيني، رئيس قطاع أسواق رأس المال بالبنك، إلى أن إصدارات التوريق التي يقودها البنك التجاري الدولي تحقق دائمًا نجاحات كبيرة، بفضل الضمانات القوية، والترويج الفعّال، والثقة الكبيرة التي يضعها جميع أطراف السوق في البنك

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