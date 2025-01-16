الرياضة - 03:26 - عاجل.. جروس يعلن تشكيل الزمالك ضد حرس الحدود في الدوري الممتاز - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 16 يناير 2025 03:26 مساءً - الزمالك ضد حرس الحدود.. أعلن المدرب السويسري كريستيان جروس، عن تشكيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الذي يخوض مباراة حرس الحدود، اليوم الخميس، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الممتاز «دوري نايل» هذا الموسم 2024-2025.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الزمالك ضد حرس الحدود في الدوري الممتاز اليوم، عند تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، والخامسة مساءً بتوقيت الدوحة، والسادسة مساءً بتوقيت أبو ظبي، وذلك على أرضية ستاد القاهرة الدولي.

الزمالك ضد حرس الحدود في الدوري الممتاز

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مباراة حرس الحدود اليوم، وهو يحتل المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الممتاز هذا الموسم، وذلك برصيد 14 نقطة من 7 مباريات خاضها الأبيض في دوري نايل حتى الآن، بواقع 4 انتصارات وتعادلين، وهزيمة وحيدة لأبناء ميت عقبة.

بينما يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي حرس الحدود، ضيفًا على الزمالك اليوم، وهو يحتل المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري الممتاز هذا الموسم، وذلك برصيد 6 نقاط من 7 مباريات خاضها بدوري نايل حتى الآن، بواقع انتصارًا وحيدًا وثلاث هزائم ومثلهم من التعادلات.

تشكيل الزمالك ضد حرس الحدود في الدوري المصري الممتاز اليوم

وجاء تشكيل الزمالك على النحو التالي

تشكيل الزمالك ضد حرس الحدود في الدوري المصري الممتاز اليوم في حراسة المرمى محمد عواد في خط الدفاع أحمد فتوح حسام عبد المجيد محمود حمدي الونش عمر جابر في خط الوسط نبيل عماد دونجا عبد الله السعيد محمد شحاتة أحمد سيد زيزو في خط الهجوم مصطفى شلبي حسام أشرف

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد حرس الحدود في الدوري الممتاز اليوم

وتُعد مجموعة قنوات أون سبورتس هي الناقل الحصري والوحيد لمباريات الدوري الممتاز هذا الموسم 2024-2025، وبالتالي هي القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد حرس الحدود.