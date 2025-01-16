الهيئة للاستثمار تبحث التعاون المشترك مع صندوق تطوير التعليم - أخبار كلمتك

الهيئة للاستثمار تبحث التعاون المشترك مع صندوق تطوير التعليم - أخبار كلمتك

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الخميس - أخبار كلمتك

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الخميس - أخبار كلمتك

غرفة الجلود تنظم ندوة للعارضين بمعرض القاهرة الدولي - أخبار كلمتك

غرفة الجلود تنظم ندوة للعارضين بمعرض القاهرة الدولي - أخبار كلمتك

عضو في الحزب الجمهوري الأمريكي: ترامب لديه رؤية لشرق أوسط جديد - أخبار كلمتك

عضو في الحزب الجمهوري الأمريكي: ترامب لديه رؤية لشرق أوسط جديد - أخبار كلمتك

تغيير اضطراري في تشكيل الزمالك لمباراة حرس الحدود بعد إصابة الونش - أخبار كلمتك

تغيير اضطراري في تشكيل الزمالك لمباراة حرس الحدود بعد إصابة الونش - أخبار كلمتك

تدشين صرف الحوالات النقدية المقدمة من برنامج الغذاء العالمي - أخبار كلمتك

تدشين صرف الحوالات النقدية المقدمة من برنامج الغذاء العالمي - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:06 - اليونيسف ترحب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:06 - اليونيسف ترحب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:06 - الجنيه يرتفع أمام الدولار 44 قرشا داخل بنك مصر - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:06 - الجنيه يرتفع أمام الدولار 44 قرشا داخل بنك مصر - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - الليلة.. نجمة الستينيات الفنانة طروب في معكم منى الشاذلي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - الليلة.. نجمة الستينيات الفنانة طروب في معكم منى الشاذلي - أخبار كلمتك

كلية الدراسات العليا للطفولة بعين شمس تحتفل باليوم العالمي لمتحدي الإعاقة - أخبار كلمتك

كلية الدراسات العليا للطفولة بعين شمس تحتفل باليوم العالمي لمتحدي الإعاقة - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

أوكرانيا والمملكة المتحدة توقعان اتفاقية شراكة لمدة 100 عام - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
أوكرانيا والمملكة المتحدة توقعان اتفاقية شراكة لمدة 100 عام - أخبار كلمتك

أوكرانيا والمملكة المتحدة توقعان اتفاقية شراكة لمدة 100 عام - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 16 يناير 2025 03:35 مساءً -  وقعت أوكرانيا والمملكة المتحدة، اليوم الخميس، اتفاقية شراكة لمدة 100 عام.

وأفادت شبكة «سكاي نيوز»، بسماع دوي انفجارات عنيفة في العاصمة الأوكرانية كييف بعد إنذارات من غارات جوية.

وساطة إماراتية بين روسيا وأوكرانيا بشأن الأسرى

 وأمس، أعلنت دولة الإمارات نجاح جهود وساطة قامت بها بين روسيا وأوكرانيا في إنجاز عملية تبادل أسرى حرب جديدة شملت 50 أسيرًا من الجانبين.

وأوضحت وكالة أنباء الإمارات أن الوساطة شملت 25 أسيرًا من الجانب الأوكراني، و25 أسيرًا من الجانب الروسي بمجموع 50 أسيرًا ليصل العدد الإجمالي للأسرى الذين تم تبادلهم بين البلدين في هذه الوساطات إلى 2,583 أسير.

وأضافت الوكالة أن وزارة الخارجية الإماراتية تقدمت بالشكر لروسيا الاتحادية وأوكرانيا على تعاونهما في جهود الوساطة الإماراتية، وإنجاح عملية تبادل الأسرى، ما يدل على تقديرهما لدور دولة الإمارات في دعم كافة الجهود الدبلوماسية لإنهاء الأزمة بين البلدين.

ونوهت الوزارة إلى أنه بنجاح الوساطة الجديدة يبلغ عدد الوساطات الإماراتية التي تم إتمامها، منذ بداية العام الماضي، 11 وساطة، وهو ما يعكس الثقة التي تجمع دولة الإمارات بالبلدين.

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية على أن دولة الإمارات تعتزم الاستمرار في تقديم كل ما من شأنه إنجاح الجهود التي تعمل على التوصل إلى حل سلمي للنزاع في أوكرانيا، والتخفيف من الآثار الإنسانية الناجمة عن الأزمة كاللاجئين والأسرى.

 

جهود الوساطة الإماراتية بين روسيا وأوكرانيا

 تجدر الإشارة إلى أن جهود الوساطة الإماراتية نجحت حتى الآن في إتمام 11 عملية تبادل أسرى حرب بين روسيا وأوكرانيا، كما نجحت، في ديسمبر 2022، في تبادل مسجونين اثنين بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

إخترنا لك

شاهد كيف رد بايدن على سؤال: من له الفضل في اتفاق غزة.. أنت أم ترامب؟ - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق