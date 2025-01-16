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أول تعليق من المرشد الإيراني على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة - أخبار كلمتك

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أول تعليق من المرشد الإيراني على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة - أخبار كلمتك

أول تعليق من المرشد الإيراني على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 16 يناير 2025 10:00 صباحاً - قال المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم الخميس: إن صمود الشعب والانتفاضة الفلسطينية وجبهة المقاومة أجبرت الكيان الصهيوني على التراجع.

الخارجية القطرية تحدد مراحل مراقبة وقف إطلاق النار

وأمس، أكدت وزارة الخارجية القطرية، على عمل الضامنين الثلاثة "مصر وقطر والولايات المتحدة" من خلال غرفة متابعة مشتركة لمتابعة اتفاق وقف إطلاق النار فى غزة.

وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري: إن اتفاق وقف إطلاق النار فى غزة، يهدف إلى سلام مستدام من خلال المفاوضات.

وبين الأنصاري، أن مسار الوساطة سيبدأ مرحلة جديدة مع كل الشركاء لضمان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار فى غزة، وباقي مراحله، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى ضغط حقيقي لضمان تنفيذ الاتفاق.

وتابع متحدث الخارجية القطرية قائلا، أن فرق تنفيذية ستبدأ عملها صباح غد لبحث تفاصيل الاتفاق، والضامنون الثلاثة سيعملون من خلال غرفة متابعة مشتركة.

اتفاق إسرائيل وحماس على بدء سريان الهدنة ظهر الأحد المقبل

وأوضح، الطرفان "إسرائيل وحماس" اتفقا على بدء سريان وقف إطلاق النار الساعة 12:15 ظهر الأحد.

ولفت، إلى أن الدفع الأخير من إدارتي الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته جو بايدن، والرئيس المنتخب دونالد ترامب، كان له دور كبير في إنجاز الاتفاق، فلا يمكن القول إن جهدا معينا هو الذي ساهم بالاتفاق لكنها جهود أطراف عدة.

وشدد على أن بلاده تؤكد أنها ستبدأ مباشرة في إيصال المساعدات إلى أهلنا بغزة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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