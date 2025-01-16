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تحليق مسيرات إسرائيلية على علو منخفض في بيروت - أخبار كلمتك

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تحليق مسيرات إسرائيلية على علو منخفض في بيروت - أخبار كلمتك

تحليق مسيرات إسرائيلية على علو منخفض في بيروت - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 16 يناير 2025 10:20 صباحاً -  أفادت الوكالة اللبنانية للأنباء، اليوم الخميس، بتحليق مسيرات إسرائيلية على علو منخفض في بيروت والضاحية.

جيش الاحتلال ينسف منازل في جنوب لبنان 

 وذكرت تقارير إعلامية أمس الأربعاء أن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر منازل وجرف طرقا ببلدات عيتا الشعب وحانين ومارون الراس جنوبي لبنان.

ويوم الاثنين الماضي شن طيران الاحتلال الإسرائيلي 5 غارات مستهدفا الأودية والأحراج الواقعة بين بلدات عربصاليم وحومين الفوقا ورومين ودير الزهراني جنوب لبنان.

وذكرت وسائل إعلام، أمس أيضا، أن تحليقا مكثفا لطائرات الاستطلاع التابعة لجيش الاحتلال فوق أجواء عدد من القرى والبلدات جنوب لبنان.

 

ووثقت صور ومقطع فيديو الضربات الإسرائيلية وألسنة اللهب تتصاعد من الأماكن المستهدفة.

 

خروقات وقف إطلاق النار في لبنان 

 وارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي، ما لا يقل عن 17 خرقا لوقف إطلاق النار في لبنان، لترتفع حصيلة خروقاته إلى 472 على الأقل منذ بدء وقف إطلاق النار قبل أكثر من 47 يوما.

ونشر متحدث جيش الاحتلال تحذيرا جديدا مرفقا بخريطة لقرى جنوبية لبنانية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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