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تشيلسي يسعى لإنهاء أزمة مالية قديمة مع رابطة الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

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تشيلسي يسعى لإنهاء أزمة مالية قديمة مع رابطة الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

تشيلسي يسعى لإنهاء أزمة مالية قديمة مع رابطة الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 16 يناير 2025 12:35 مساءً -  كشفت تقارير صحفية أن نادي تشيلسي يسعى للتوصل إلى تسوية مالية مع رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، بشأن إدعاءات حول مدفوعات غير منتظمة جرت ضمن صفقات التعاقد مع البرازيلي ويليان والكاميروني صامويل إيتو في عام 2013.

ووفقا لصحيفة "التايمز" البريطانية، تم الكشف عن المدفوعات محل النزاع خلال عملية بيع النادي في عام 2022 إلى تحالف كليرليك كابيتال الذي يرأسه تود بولي وبهداد إقبالي.

وجرت هذه الصفقات في عهد المالك السابق للنادي، الملياردير الروسي رومان إبراموفيتش، الذي أجبر على بيع النادي على خلفية العقوبات التي فرضتها عليه الحكومة البريطانية بسبب علاقته بالغزو العسكري الروسي لأوكرانيا.


ومن المعروف أن مثل هذه التسويات، إذا تم الاتفاق عليها، ستكون بديلة لعقوبات رياضية مثل خصم نقاط، مثلما حدث مع إيفرتون ونوتينجهام فورست الموسم الماضي، بعد انتهاكهما لوائح الربحية والاستدامة لرابطة الدوري الإنجليزي، بحسب وكالة الأنباء البريطانية اليوم الخميس.

وتردد أن تشيلسي أخطر الرابطة بمجرد الكشف عن المدفوعات غير المنتظمة التي تخص صفقتي ويليان وإيتو، قبل الانتهاء من عملية بيع النادي في مايو 2022.

ويأمل النادي أن يحصد الآن ثمار هذه الخطوة، حيث كان من المستبعد معرفة ما حدث لولا إبلاغ النادي طواعية، ومن المتوقع أن تظهر نتيجة المفاوضات بحلول آواخر مارس المقبل.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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