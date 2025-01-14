الرياضة - 02:41 - حرائق لوس أنجلوس تؤجل إعلان ترشيحات "الأوسكار" للمرة الثانية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 14 يناير 2025 02:41 صباحاً - تسببت الحرائق التي تشهدها مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، في تأجيل إعلان ترشيحات جوائز "الأوسكار" التي تقدمها أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، للمرة الثانية.

ونقلت قناة "الحرة" الأمريكية، مساء اليوم /الإثنين/، عن بيان مشترك للرئيس التنفيذي للأكاديمية بيل كرامر، ورئيستها جانيت يانج، أن الحرائق التي لا تزال مشتعلة، اضطرت الأكاديمية إلى تمديد فترة التصويت، وتأجيل تاريخ الإعلان عن الترشيحات للسماح بوقت إضافي للأعضاء.

وكان من المقرر إعلان المرشحين للجائزة في التاسع عشر من يناير الحالي، لكن الموعد تم تأجيله إلى الثالث والعشرين من ذات الشهر، قبل أن يؤجل إلى إشعار غير معلوم.

وألغت الأكاديمية أيضًا، حفل الغداء السنوي، وكان من المقرر تنظيمه في العاشر من فبراير المقبل.

وتشهد مدينة لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، منذ أيام، حرائق تسببت في مقتل نحو 30 شخصا، ونزوح الآلاف.