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مواعيد مباريات اليوم في افتتاح بطولة العالم لكرة اليد - أخبار كلمتك

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مواعيد مباريات اليوم في افتتاح بطولة العالم لكرة اليد - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم في افتتاح بطولة العالم لكرة اليد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 14 يناير 2025 02:00 مساءً - كرة اليد، تنطلق اليوم الثلاثاء منافسات بطولة العالم لكرة اليد رجال، المقرر لها خلال الفترة من 14 يناير الجاري وحتى 2 فبراير المقبل بتنظيم مشترك بين كرواتيا والدنمارك والنرويج. 

4 مواجهات قوية في افتتاح المونديال

ومن المقرر أن تقام اليوم 4 مواجهات قوية في اليوم الأول موعدها كالتالي:

إيطاليا × تونس | 6:30 مساء - أون تايم سبورتس 1

فرنسا × قطر | 7 مساء - أون تايم سبورتس 2

الدنمارك × الجزائر | 9:30 مساء - أون تايم سبورتس 1

النمسا × الكويت | 9:30 مساء - أون تايم سبورتس 2

ويبدأ المنتخب الوطني مواجهات دور المجموعات غدا الأربعاء أمام منتخب الأرجنتين في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

مواعيد مباريات منتخب مصر 

ويقع المنتخب الوطني في المجموعة الثامنة بجانب منتخبات كرواتيا صاحبة الأرض والأرجنتين والبحرين.

ويخوض المنتخب الوطني 3 مباريات في دور المجموعات موعدها كالتالي:

مصر × الأرجنتين - 15 يناير 2025

مصر × البحرين - 17 يناير 2025

مصر × كرواتيا - 19 يناير 2025

باستور يتحدث عن بطولة العالم

وتحدث الإسباني كارلوس باستور، المدير الفني لمنتخب كرة اليد، عن مشاركة الفراعنة في منافسات بطولة العالم المقبلة. 

وقال “باستور”: إن منتخب مصر يضم لاعبين مميزين في كل المراكز، وأن مشاركتهم في بطولة العالم هي حدث ينتظروه كل عامين من أجل إبهار العالم.  

وأوضح باستور، أن منتخب مصر يدخل منافسات بطولة العالم من أجل التواجد في المربع الذهبي، وأن جميع اللاعبين سواء كانوا محترفين أو يلعبون في الدوري المصري لديهم إصرار على الوصول لأبعد نقطة في المونديال.

قائمة منتخب كرة اليد في المونديال

وأعلن كارلوس باستور عن قائمة منتخب مصر لكرة اليد في بطولة العالم وجاءت كالتالي:

حراسة المرمى:

كريم هنداوي - محمد علي

صناع اللعب: 

أحمد خيري - سيف الدرع - سيف هاني “فوكس”

جناح أيسر:

أحمد هشام “سيسا” - بلال إبراهيم مسعود

ظهير أيسر:

علي زين - أحمد هشام “دودو” - عبد الرحمن فيصل

جناح أيمن:

محمد سند - أكرم يسري

ظهير أيمن:

يحيى خالد - محسن رمضان

لاعب الدائرة:

إبراهيم المصري - أحمد عادل - محمد طارق - ياسر سيف

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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