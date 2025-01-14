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ظاهرة جوية تسيطر على البلاد.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس غدا الأربعاء 15 يناير 2025 - أخبار كلمتك

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ظاهرة جوية تسيطر على البلاد.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس غدا الأربعاء 15 يناير 2025 - أخبار كلمتك

ظاهرة جوية تسيطر على البلاد.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس غدا الأربعاء 15 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 14 يناير 2025 04:01 مساءً - الطقس غدا.. أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الأربعاء 15 يناير 2025، مشيرة إلى سيطرة ظاهرة جوية خطيرة على أجواء البلاد.

الطقس غدا في مصر

ولفتت الأرصاد إلى استمرار ارتفاع درجات الحرارة بشكل طفيف نهارًا على أغلب الأنحاء، لتسود أجواء مائلة للدفء نهارًا، شديدة البرودة ليلًا.

ونصحت الأرصاد المواطنين بعدم تخفيف الملابس لتجنب الإصابة بنزلات البرد.

حالة الطقس

الطقس غدا

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الأربعاء، لافتة إلى أنه يسود طقس معتدل الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الطقس في مصر
حالة الطقس

وعن حالة الطقس ليلا، فيكون شديد البرودة في فترات الليل وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، ويصل إلى حد الصقيع على المزروعات بوسط سيناء.

حالة الطقس غدا

وعن الظواهر الجوية المتوقعة أن تشهدها البلاد، وحالة الطقس غدا، لفتت الأرصاد إلى استمرار ظاهرة الشبورة المائية الكثيفة في الصباح الباكر على الطرق والتي ضربت البلاد منذ بداية الأسبوع الحالي، وتستمر حتى يوم الخميس القادم.

الشبورة المائية

وتعمل الشبورة المائية على انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية، ولذلك قدمت الأرصاد عدة نصائح لقائدي المركبات، وهي: «ترك مسافات آمنة بين السيارات، وتهدئة السرعة، وفتح النوافذ قليلاً لمنع تجمع بخار الماء، والتوقف عن القيادة فورًا في حالة انعدام الرؤية، وركن السيارة بعيدًا عن الطريق الرئيسي».

نصائح القيادة أثناء تكون الشبورة المائية

درجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء 15 يناير 2025

- القاهرة والوجه البحري العظمى 23، الصغرى 13.

- السواحل الشمالية العظمى 20، الصغرى 11.

- شمال الصعيد العظمى 24، الصغرى 09.

- جنوب الصعيد العظمى 28، الصغرى 12.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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