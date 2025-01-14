طرق تفعيل المحفظة الذكية من البنك التجاري الدولي - أخبار كلمتك

طرق تفعيل المحفظة الذكية من البنك التجاري الدولي - أخبار كلمتك

كوريا الشمالية تجري اختبارا صاروخيا جديدا - أخبار كلمتك

كوريا الشمالية تجري اختبارا صاروخيا جديدا - أخبار كلمتك

إصابة 15 إسرائيليا أثناء هروبهم إلى الملاجئ بعد إطلاق صاروخ من اليمن - أخبار كلمتك

إصابة 15 إسرائيليا أثناء هروبهم إلى الملاجئ بعد إطلاق صاروخ من اليمن - أخبار كلمتك

عاجل:حالة طوارئ عقب وصول صاروخ حوثي الى اسرائيل - أخبار كلمتك

عاجل:حالة طوارئ عقب وصول صاروخ حوثي الى اسرائيل - أخبار كلمتك

انعقاد مقرأة كبار القراء "برواية البزي عن ابن كثير" بمسجد الإمام الحسين، اليوم - أخبار كلمتك

انعقاد مقرأة كبار القراء "برواية البزي عن ابن كثير" بمسجد الإمام الحسين، اليوم - أخبار كلمتك

مريم شريف بطلة فيلم سنووايت: بقدم شخصية قوية ونفسي أمثل مع منى زكي - أخبار كلمتك

مريم شريف بطلة فيلم سنووايت: بقدم شخصية قوية ونفسي أمثل مع منى زكي - أخبار كلمتك

مواصفات سيارات شانجان CS35 Plus بالسوق المصري - أخبار كلمتك

مواصفات سيارات شانجان CS35 Plus بالسوق المصري - أخبار كلمتك

بشير التابعي: رحيل زيزو يسبب انهيار الزمالك وإدارة النادي بتسلم اللاعب للجمهور - أخبار كلمتك

بشير التابعي: رحيل زيزو يسبب انهيار الزمالك وإدارة النادي بتسلم اللاعب للجمهور - أخبار كلمتك

ترامب يعتزم زيارة لوس أنجلوس - أخبار كلمتك

ترامب يعتزم زيارة لوس أنجلوس - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:21 - الفراخ البيضاء بكام؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:21 - الفراخ البيضاء بكام؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 03:21 - الفراخ البيضاء بكام؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025 - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 03:21 - الفراخ البيضاء بكام؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:21 - الفراخ البيضاء بكام؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 14 يناير 2025 03:21 صباحاً - أسعار الفراخ البيضاء اليوم.. شهدت أسعار الفراخ البيضاء اليوم بالأسواق المحلية وبورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 14-1-2025، عقب أن شهدت ارتفاعًا ملحوظًا أمس الإثنين، حيث ارتفع سعر الدواجن البيضاء بقيمة جنيهين بالبورصة والأسواق.

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم

وبلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 88 جنيهًا، بينما تراوح سعره للمستهلك بين 88 و95 جنيهًا حسب المنطقة.

وفيما يخص الفراخ البلدي، سجل الكيلو اليوم في البورصة 125 جنيهًا، بينما تراوحت أسعاره للمستهلك ما بين مبلغ 126 و132 جنيهًا.

أسعار البط اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025

وتراوح سعر بط مسكوفي عمر يوم واحد اليوم الثلاثاء من قيمة 28 إلى 29 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.

فيما تراوح سعر بط فرنساوي من 15 جنيهًا إلى قيمة 16 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق. وتراوح سعر بط بغال محلي من مبلغ 32 إلى قيمة 33 جنيهًا بارتفاع جنيه عن سعره السابق.

أسعار البيض اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025

شهدت أسعار البيض اليوم الثلاثاء استقرارًا دون أي تغييرات، حيث ستتراوح سعر كرتونة البيض الأحمر ما بين 160 و165 جنيهًا.

أما كرتونة البيض الأبيض فسجلت أسعارًا تتراوح ما بين 155 و160 جنيهًا، بينما بلغ سعر كرتونة البيض البلدي ما بين مبلغ 165 و170 جنيهًا.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

أخبار ذات صلة

0 تعليق