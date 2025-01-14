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مشاهير العرب - داليا البحيري توجه رسالة بعد العرض الخاص لفيلم «سنو وايت» لـمريم شريف | صور - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - داليا البحيري توجه رسالة بعد العرض الخاص لفيلم «سنو وايت» لـمريم شريف | صور - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - داليا البحيري توجه رسالة بعد العرض الخاص لفيلم «سنو وايت» لـمريم شريف | صور - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 14 يناير 2025 04:46 مساءً - وجهت الفنانة داليا البحيري، رسالة لصناع فيلم «سنو وايت» من بطولة الفنانة مريم شريف، اليوم الثلاثاء، وذلك عقب العرض الخاص الذي أقيم أمس الإثنين بحضور صناعه.

وشاركت داليا البحيري، عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» عددا من اللقطات لصناع فيلم «سنو وايت»، قائلة: «امبارح حضرت العرض الخاص لفيلم سنو وايت، حقيقي استمتعت جدا بكل لحظة وكل كادر في الفيلم».

وأضافت داليا البحيري: «فيلم جميل بيقدم رسالة مهمة تدعو للتفكر والتأمل تدعو لتقبل الآخر وعدم التنمر علي خلق ربنا، رسالة انك لازم تتقبل نفسك وتحبها لأن دي الطريقة اللي تخلي غيرك يقدرك ويحبك، باختصار فيلم ملهم وروحوا شوفوه هتتبسطوا جدا».

وتابعت: «مريم البطلة مع إنها تقف أمام الكاميرا وتمثل لأول مرة إلا أنها معبرة جدا وشاطرة وتدخل القلب بدون استئذان أما تغريد المخرجة فأنا الحقيقة منبهرة بيها لأنها شاطرة عندها إيقاع ووجهة نظر وكادراتها تحفة مفيش مشهد بيعدي كده».

كما أردفت: «الكاميرا بتتكلم تعبر عن هي عايزة تقول ايه في كل مشهد …مخرجة ليها مستقبل كبير.. تحية كبيرة لمنتج العمل اللي تحمس للفيلم وتحية كبيرة لكل النجوم الكبار اللي شاركوا في الفيلم واللي كل واحد فيهم بطل في السينما».

يشيل فيلم لواحدة بس مشاركتهم تدل علي فنانين واعيين، نجوم بدرجة فنان، شكرا شكرا علي هذا الفيلم الرائع وشكرا ياصديقتي علي الدعوة الجميلة لأني فعلا كان نفسي أشوف الفيلم».

أحداث فيلم سنو وايت

تدور أحداث فيلم سنو وايت حول إيمان شابة مصرية قصيرة القامة تسعى إلى تحقيق حلمها بالحب والزواج، تماما كما تفعل أي فتاة أخرى. وتواجه بعض الصعوبات بسبب معايير الجمال التقليدية التي تفرضها الثقافة المحيطة. في سعيها لهذا الحلم، لذلك تلجأ إيمان إلى مواقع التعارف عبر الإنترنت لتتمكن من التعبير عن نفسها بحرية بعيدًا عن القيود الاجتماعية اليومية، وفي الوقت ذاته، تصارع من أجل المساعدة في إتمام زواج أختها.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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