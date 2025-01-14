مشاهير العرب - الليلة.. أبطال فيلم 6 أيام» يحتفلون بالعرض الخاص في مدينة 6 أكتوبر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 14 يناير 2025 04:46 مساءً - يحتفل فريق عمل فيلم 6 أيام»، بالعرض الخاص له، مساء اليوم الثلاثاء، في إحدى سينمات مدينة السادس من أكتوبر، ومن المقرر حضور الأبطال وبينهم أحمد مالك، آية سماحة.

موعد عرض فيلم 6 أيام في السينمات

ويعرض فيلم 6 أيام، في السينمات المصرية غدا الأربعاء 16 يناير الجاري، بينما يكون موعد طرح الفيلم يوم 16 يناير في الدول العربية، ليتنافس مع مجموعة الأفلام التي تعرض حاليًا بالسينمات.

تفاصيل فيلم 6 أيام

وتدور أحداث فيلم 6 أيام، حول يوسف وعالية بعد سنوات من فراق، فرضته عليهما ظروفًا قهرية وهما في المرحلة الثانوية، تجمع الصدفة بينهما مجددًا، وقد اتخذ كل منهما مسارًا مختلفًا في حياته عن الآخر، فهل يشاء القدر لهما أن يستمرا سويًا أم لا؟ دراما رومانسية عن الحب والصداقة والحياة، تحاول الإجابة عن سؤال: هل تتغير المشاعر مع تغيرنا ونضجنا بمرور السنين؟.

صناع فيلم 6 أيام»

الفيلم من تأليف وائل حمدي وإخراج كريم شعبان ويظهر في البوسترات الرسمية أحمد مالك وآية سماحة بمظهرين مختلفين فيظهر مالك في البوستر الأول بمظهر غير مرتب مرتديًا آيس كاب وجاكيت مع ذقن طويلة عكس آية التي يتضح عليها علامات المظهر المثالي لأي شخص، أما في البوستر الثاني فيظهر مالك مهندمًا مرتديًا قميص وكرافتة مع ضحكة عكس آية التي تظهر مرتدية ملابس عادية.

آخر أعمال أحمد مالك

كانت آخر أعمال الفنان أحمد مالك، فيلم "كيرة والجن" المستوحى من رواية "1919"، للمؤلف أحمد مراد الذي كتب السيناريو والحوار، وإخراج مروان حامد وشارك في بطولته إلى جانب بطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبرى وسيد رجب، على قاسم، رزان جمال، هدى المفتى، لارا إسكندر، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، وضيوف.

آخر أعمال اية سماحة

٦ أيام 2025 - فيلم

الكابتن 2025 - مسلسل

كتالوج 2025 - مسلسل

من أيام الجيزة 2025 - فيلم

باسورد (نور)

خالد نور وولده نور خالد (ياسمين)

عالماشي 2024 - فيلم (نورا)

عمر أفندي (زينات)