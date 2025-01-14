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مشاهير العرب - الليلة.. أبطال فيلم 6 أيام» يحتفلون بالعرض الخاص في مدينة 6 أكتوبر - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - الليلة.. أبطال فيلم 6 أيام» يحتفلون بالعرض الخاص في مدينة 6 أكتوبر - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - الليلة.. أبطال فيلم 6 أيام» يحتفلون بالعرض الخاص في مدينة 6 أكتوبر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 14 يناير 2025 04:46 مساءً - يحتفل فريق عمل فيلم 6 أيام»، بالعرض الخاص له، مساء اليوم الثلاثاء، في إحدى سينمات مدينة السادس من أكتوبر، ومن المقرر حضور الأبطال وبينهم أحمد مالك، آية سماحة.

موعد عرض فيلم 6 أيام في السينمات

ويعرض فيلم 6 أيام، في السينمات المصرية غدا الأربعاء 16 يناير الجاري، بينما يكون موعد طرح الفيلم يوم 16 يناير في الدول العربية، ليتنافس مع مجموعة الأفلام التي تعرض حاليًا بالسينمات.

فيلم 6 أيام

تفاصيل فيلم 6 أيام

وتدور أحداث فيلم 6 أيام، حول يوسف وعالية بعد سنوات من فراق، فرضته عليهما ظروفًا قهرية وهما في المرحلة الثانوية، تجمع الصدفة بينهما مجددًا، وقد اتخذ كل منهما مسارًا مختلفًا في حياته عن الآخر، فهل يشاء القدر لهما أن يستمرا سويًا أم لا؟ دراما رومانسية عن الحب والصداقة والحياة، تحاول الإجابة عن سؤال: هل تتغير المشاعر مع تغيرنا ونضجنا بمرور السنين؟.

فيلم 6 أيام

صناع فيلم 6 أيام»

الفيلم من تأليف وائل حمدي وإخراج كريم شعبان ويظهر في البوسترات الرسمية أحمد مالك وآية سماحة بمظهرين مختلفين فيظهر مالك في البوستر الأول بمظهر غير مرتب مرتديًا آيس كاب وجاكيت مع ذقن طويلة عكس آية التي يتضح عليها علامات المظهر المثالي لأي شخص، أما في البوستر الثاني فيظهر مالك مهندمًا مرتديًا قميص وكرافتة مع ضحكة عكس آية التي تظهر مرتدية ملابس عادية.

أحمد مالك

آخر أعمال أحمد مالك

كانت آخر أعمال الفنان أحمد مالك، فيلم "كيرة والجن" المستوحى من رواية "1919"، للمؤلف أحمد مراد الذي كتب السيناريو والحوار، وإخراج مروان حامد وشارك في بطولته إلى جانب بطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبرى وسيد رجب، على قاسم، رزان جمال، هدى المفتى، لارا إسكندر، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، وضيوف.

ايه سماحة

آخر أعمال اية سماحة

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الكابتن 2025 - مسلسل

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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