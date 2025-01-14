فتح باب التسجيل في فعاليات ملتقيات قطاع ريادة الأعمال بمصر - أخبار كلمتك

فتح باب التسجيل في فعاليات ملتقيات قطاع ريادة الأعمال بمصر - أخبار كلمتك

أفضل سفير لمصر، كلوب يتحدث عن تجديد عقد صلاح مع ليفربول - أخبار كلمتك

أفضل سفير لمصر، كلوب يتحدث عن تجديد عقد صلاح مع ليفربول - أخبار كلمتك

أقل من التوقعات، تفاصيل العرض الرسمي الأول من مانشستر سيتي لضم مرموش - أخبار كلمتك

أقل من التوقعات، تفاصيل العرض الرسمي الأول من مانشستر سيتي لضم مرموش - أخبار كلمتك

إطلاق اسم الدكتور مجدي يعقوب على صالة كبار الزوار بمطار أسوان الدولي - أخبار كلمتك

إطلاق اسم الدكتور مجدي يعقوب على صالة كبار الزوار بمطار أسوان الدولي - أخبار كلمتك

المستشار الألماني: اتفاق غزة بات في المتناول - أخبار كلمتك

المستشار الألماني: اتفاق غزة بات في المتناول - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يبحث مع السفيرة الفرنسية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يبحث مع السفيرة الفرنسية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين - أخبار كلمتك

قيادي بارز بالانتقالي يتحدث عن هذا الامر في عدن - أخبار كلمتك

قيادي بارز بالانتقالي يتحدث عن هذا الامر في عدن - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - الليلة.. أبطال فيلم 6 أيام» يحتفلون بالعرض الخاص في مدينة 6 أكتوبر - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - الليلة.. أبطال فيلم 6 أيام» يحتفلون بالعرض الخاص في مدينة 6 أكتوبر - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - داليا البحيري توجه رسالة بعد العرض الخاص لفيلم «سنو وايت» لـمريم شريف | صور - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - داليا البحيري توجه رسالة بعد العرض الخاص لفيلم «سنو وايت» لـمريم شريف | صور - أخبار كلمتك

وزير الإسكان يتفقد مدينة 6 أكتوبر.. ويوجه بسرعة تنفيذ ممشى محور 26 يوليو - أخبار كلمتك

وزير الإسكان يتفقد مدينة 6 أكتوبر.. ويوجه بسرعة تنفيذ ممشى محور 26 يوليو - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

افتتاح معرض "باريس من قلب القاهرة" للفنان عبد الرازق عكاشة الخميس المقبل - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
افتتاح معرض "باريس من قلب القاهرة" للفنان عبد الرازق عكاشة الخميس المقبل - أخبار كلمتك

افتتاح معرض "باريس من قلب القاهرة" للفنان عبد الرازق عكاشة الخميس المقبل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 14 يناير 2025 05:00 مساءً - يفتتح الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية معرض الفنان عبد الرازق عكاشة "باريس من قلب القاهرة" بقاعة إيزيس بمركز محمود مختار الثقافي، وذلك يوم الخميس الموافق 16 يناير2025 في تمام السادسة مساءً بحضور لفيف من الفنانين. 

95a1b08fd8.jpg

وحول معرضه قال الفنان عبد الرازق عكاشة، يعد عرضًا بانوراميا على أحداث عالمية ومشاهد من العالم بزوايا ورؤى مختلفة عن الشكل الأكاديمي لكن من خلال رؤى فلسفية وفكرية اعتمد عليها في دمج التعاليم الأكاديمية في أوروبا كتقنيات وبين تصوير وتصور البيئة الأساسية والإنسانية التي نشأت فيها.

bd2504dda2.jpg

الفنان عبد الرازق عكاشة 

عبد الرازق عكاشة تشكيلي مصري مقيم في فرنسا، أقام وشارك في العديد من  المعارض ونال من خلالها 23 جائزة دولية وترأس وشارك في لجان تحكيم دولية بين اليونسكو واليابان والبرازيل وأوروبا وأفريقيا ودول شرق أسيا، أصدر له وحوله عدة كتب بين النقد والسيرة الذاتية والرواية وأخيرًا بعد أن قضى أكثر من 16عاما عضوا ونائبا ورئيس لجان تحكيم صالون الخريف الفرنسي كأول عضو من خارج فرنسا وإيطاليا وإسبانيا يدخل مجلس إدارة صالون الخريف منذ 2008، ومؤخرًا أسس متحف دارنا بالقاهرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

إخترنا لك

مشاهير العرب - في ذكرى ميلاد أبو المسرح.. محطات فنية في مسيرة الفنان محمد نجم - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق