مشاهير العرب - موعد استطلاع هلال شهر شعبان 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 14 يناير 2025 05:06 مساءً - استطلاع هلال شهر شعبان.. يعتبر شهر شعبان هو الذي يسبق شهر رمضان الكريم، ويتساءل الكثير من المسلمين عن موعد استطلاع هلال شهر شعبان 2025.

استطلاع هلال شهر شعبان

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص استطلاع هلال شهر شعبان وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

موعد استطلاع هلال شهر شعبان

ومن المتوقع أن تستطلع دار الإفتاء المصرية، هلال شهر شعبان لعام 1446 هجريًا بعد صلاة مغرب يوم 29 من رجب لعام 1446 هجرية، والموافق 29 من يناير الجاري.

هلال شهر شعبان 2025

وأشارت دار الإفتاء المصرية، إلى أن رؤية هلال شهر شعبان 1446 هـ، تكون عن طريق اللجان الشرعية العلمية، والتي تتمثل في شرعيين وتضم علماء مختصين بالفلك، وعددها سبع لجان، موجودة في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، في أماكن مختارة من هيئة المساحة المصريَّة ومن معهد الأرصاد بخبرائه وعلمائه.

يولد هلال شهر شعبان مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الثانية والدقيقة 37 ظهراً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأربعاء 29 من رجب 1446هـ الموافق 29 يناير 2025 يوم الرؤية.

ويغرب القمر في مكة المكرمة مع غروب شمس ذلك اليوم يوم الرؤية، وفي القاهرة يغرب القمر قبل غروب شمس ذلك اليوم بـ 3 دقائق، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية بمدد تتراوح بين (1-3) دقائق ماعدا حلايب التي يغرب فيها القمر مع غروب شمس ذلك اليوم وتوشكا التي يغرب فيها القمر بعد غروب شمس ذلك اليوم بدقيقة واحدة، أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية يغرب القمر قبل غروب شمس ذلك اليوم بمدد تتراوح بين (1- 10 دقيقة).

هلال شهر شعبان

وبذلك يكون يوم الخميس 30 يناير 2025 هو المتمم لشهر رجب 1446هـ، وتكون غرة شهر شعبان 1446هـ فلكياً يوم الجمعة 31 يناير 2025.

موعد ليلة النصف من شعبان

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن موعد ليلة النصف من شعبان بعد استطلاع هلال شهر شعبان 1446 هجريا، ولكن يكون موعد ليلة النصف من شعبان من مغرب يوم 14 شعبان حتى فجر يوم 15 شعبان، الذي يوافق 14 فبراير 2025، وذلك وفقاً للحسابات الفلكية.

أفضل الأعمال في شهر شعبان 2025

- الصوم

- قراءة القرآن

- قيام الليل

- الزكاة والصدقة

- صلة الأرحام

- الذكر والدعاء

- الصلاة على النبي

- أن يكون العبد في عون أخيه

- إحياء ليلة النصف من شعبان

موعد استطلاع هلال شهر رمضان 2025

يذكر أن دار الإفتاء المصرية، أوضحت أن استطلاع هلال شهر رمضان 2025، يكون عقب صلاة المغرب يوم 29 شعبان 1446، ويكون ذلك الموعد الرسمي لـ قدوم شهر رمضان 2025.

وتتفاوت ساعات الصيام في شهر رمضان 2025 بالدول الإسلامية، ففي الأيام الأولى، ستكون ساعات الصيام أقصر، حيث تقدر بقرابة 13 ساعة في العديد من الدول العربية.

وتزداد ساعات الصيام في شهر رمضان 1446مع تقدم الأيام، تدريجيا لتقترب من 14 ساعة مع نهاية الشهر المبارك.