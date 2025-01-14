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مشاهير العرب - هدى الإتربي تكشف عن تفاصيل شخصيتها في «العتاولة 2 | فيديو - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - هدى الإتربي تكشف عن تفاصيل شخصيتها في «العتاولة 2 | فيديو - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - هدى الإتربي تكشف عن تفاصيل شخصيتها في «العتاولة 2 | فيديو - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 14 يناير 2025 05:06 مساءً - كشفت الفنانة هدى الإتربي، عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» عن تفاصيل شخصيتها في الجزء الثاني من العتاولة، اليوم الثلاثاء، و المقرر انطلاقته ضمن مسلسلات رمضان 2025.

وشاركت هدى الإتربي، عبر حسابها على «إنستجرام» مقطع فيديو من كواليس تصويرها لـ «العتاولة 2، قائلة: «مين مستني دينا»، مشيرة إلى أنها تجمعها العديد من المشاهد الكوميدية مع الفنان مصطفى أبو سريع، وأنها ستحمل كثير من صفات الدلع، وسيكون لديها خط درامي أكبر للشخصية.

تفاصيل مسلسل العتاولة

وتدور أحداث مسلسل العتاولة، حول الشقيقين "نصار"، و"خضر" وعملهما في ممارسة الجريمة المُنظمة وهي المهنة التي ورثاها عن والدهما، إلى أن تظهر الفتاة الرقيقة الحالمة "حنة" فتغير حياة نصار ويحاول أن يبتعد عن عالم الجريمة ليبدأ حياة جديدة، فهل تسمح له الظروف بذلك؟

أبطال مسلسل العتاولة

يضم مسلسل العتاولة، عدد من نجوم الفن أبرزهم: أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، صلاح عبد الله، فيفي عبده، ميمي جمال، ثراء جبيل، وآخرين. تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج سيدرز آرت برودكشين، وعرض في شهر رمضان عبر قناة MBC مصر ومنصة شاهد.

آخر أعمال هدى الأتربي

والجدير بالذكر، أن آخر أعمال هدى الأتربي مشاركتها في مسلسل «نقطة سودة» الذي يعرض لديها في الوقت الحالي من خلال شاشة mbc مصر.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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