وزير الإسكان يتفقد مدينة 6 أكتوبر.. ويوجه بسرعة تنفيذ ممشى محور 26 يوليو - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 14 يناير 2025 04:46 مساءً - تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الثلاثاء، محور 26 يوليو بالقطاع المواجه لمدينتي الشيخ زايد، و6 أكتوبر، والمحور المركزي، يرافقه مسؤلي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز المدينة.

وجه المهندس شريف الشربيني، خلال جولته، بإزالة المخلفات بالطرق والمحاور، وأمام المباني المواجهة لمحور 26 يوليو بنطاق مدينة الشيخ زايد و 6 أكتوبر، واستكمال أعمال البردورات والنظافة واخلاء الباعة الجائلين أسفل كوبري جهينة.

كما استمع الوزير لشرح عن الحلول السريعة لمناطق التكدسات في الدورانات بمحور 26 يوليو، وأعمال المسطحات الخضراء، موجها بوضع برنامج زمني كامل للانتهاء من تنفيذ الممشى على محور 26 يوليو وتشكيل لجنة متابعة دورية من قطاع التنمية والإنشاءات لمتابعة تنفيذ التوجيهات، بجانب التنسيق مع الجهات القائمة على تنفيذ المشروعات في نطاق المحاور مع الجهات لرفع المخلفات.

وَأكد المهندس شريف الشربيني على ضرورة الاهتمام بالمحاور والطرق وأعمال رفع الكفاءة والتطوير المستمرين بالتنسيق مع المكاتب الاستشارية المتخصصة والإزالة الفورية للمخلفات وزيادة صناديق القمامة أمام المنشآت المطلة علي الطرق والشوارع الرئيسية وتواجد شركات صيانة للطرق، بشكل دائم.

وأبدى الوزير استياءه من أعمال النظافة والزراعة ببعض الطرق، موجها بالاهتمام بهذه الأعمال بجانب حسن استغلال الأراضي الشاغرة المطلة على المحاور في زيادة الخدمات والفرص الاستثمارية.