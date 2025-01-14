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إطلاق اسم الدكتور مجدي يعقوب على صالة كبار الزوار بمطار أسوان الدولي - أخبار كلمتك

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إطلاق اسم الدكتور مجدي يعقوب على صالة كبار الزوار بمطار أسوان الدولي - أخبار كلمتك

إطلاق اسم الدكتور مجدي يعقوب على صالة كبار الزوار بمطار أسوان الدولي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 14 يناير 2025 04:50 مساءً - أصدر الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، قرارًا بإطلاق اسم البروفيسور سير مجدي يعقوب أستاذ جراحة القلب والصدر بالمعهد الوطني للقلب والرئة بكلية كوليدج بلندن،، ومؤسس الصرح الطبي الكبير "مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب" بمدينة أسوان، حيث سيتم إطلاق اسمه على صالة كبار الزوار بمطار أسوان الدولي.

وزير الطيران  يُصدر قرارًا بإطلاق اسم الدكتور مجدي يعقوب على صالة كبار الزوار بمطار أسوان الدولي تكريمًا لإسهاماته

وذلك في إطار حرص الدولة المصرية على تقدير العلماء والمُبدعين في مختلف المجالات الذين ساهموا بإنجازاتهم العلمية في خدمة الإنسانية والبشرية كونهم رموزًا مضيئة ساهمت في إعلاء اسم ومكانة مصر عالميًا. 

ويأتي هذا التكريم لمشواره العلمي الطويل ولإسهاماته المتميزة والعديدة في مجال جراحة وزراعة القلب، لاسيما إنجازه الطبي الغير مسبوق مؤخرًا في تطوير صمامات القلب، هذا إلى جانب خدماته الجليلة لعلاج أبناء الوطن، وإنقاذ حياة العديد من المرضى على مستوى العالم؛ كما سيتم وضع صور البروفيسور الجراح العالمي مجدي يعقوب بجميع صالات السفر والوصول بمطار أسوان الدولي.


ويعكس ذلك التكريم اعتزاز قطاع الطيران المدني برموز مصر من العلماء الأجلاء الذين أضاءوا العالم بإسهاماتهم المتميزة، وإيمانًا بأهمية دور العلماء المصريين كونهم مصدر فخر ورموزًا تحتذى بها الأجيال القادمة.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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