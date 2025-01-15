الرياضة - 08:46 - حالة الطقس في مصر اليوم الأربعاء 15 يناير |بيان بدرجات الحرارة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 15 يناير 2025 08:46 صباحاً - يبحث الكثير من المواطنين مع إشراقة شمس جديدة، عن توقعات حالة الطقس اليوم الأربعاء 15 يناير 2025.

حالة الطقس اليوم

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توقعات حالة الطقس اليوم الأربعاء

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود، غدا الأربعاء 15 يناير 2025، استمرار الارتفاع الطفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الانحاء، يصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

الظواهر الجوية المصاحبة لـ حالة الطقس اليوم الأربعاء

وأما عن الظواهر الجوية المصاحبة لـ حالة الطقس اليوم الأربعاء، فجاءت كالتالي:

أولا: الشبورة المائية

تتوقع الهيئة، تكون شبورة مائية صباحًا تكون كثيفة أحيانا تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مع وجود فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على حلايب وشلاتين.

ثانيا: حالة البحرين الأحمر والمتوسط

- بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر ـ والرياح شمالية غربية.

- بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر ـ والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 23 12

العاصمة الإدارية 22 11

6 أكتوبر 22 11

بنهــــا 23 12

دمنهور 22 11

وادي النطرون 22 12

كفر الشيخ 22 11

المنصورة 22 12

الزقازيق 23 12

شبين الكوم 22 12

طنطا 22 11

دمياط 21 12

بورسعيد 22 13

الإسماعيلية 23 09

السويس 23 10

العريش 23 08

رفح 22 07

رأس سدر 23 11

نخل 22 01

كاترين 16 01-

الطور 23 11

طابا 21 07

شرم الشيخ 27 16

الإسكندرية 21 11

العلمين 20 10

مطروح 20 11

السلوم 19 10

سيوة 20 08

رأس غارب 24 12

الغردقة 27 13

سفاجا 26 14

مرسى علم 26 15

شلاتين 27 18

حلايب 25 19

أبو رماد 24 16

رأس حدربة 25 16

الفيوم 25 10

بني سويف 24 10

المنيا 24 08

أسيوط 25 08

سوهاج 26 10

قنا 28 11

الأقصر 29 10

أسوان 29 12

الوادي الجديد 29 09

أبو سمبل 28 13