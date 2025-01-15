وزير التعليم: السماح لطالب الثانوية العامة بدارسة البكالوريا في عام واحد بدلا من عامين - أخبار كلمتك

وزير التعليم: السماح لطالب الثانوية العامة بدارسة البكالوريا في عام واحد بدلا من عامين - أخبار كلمتك

وزير التعليم: تغيير المسارات متاح في البكالوريا المصرية - أخبار كلمتك

وزير التعليم: تغيير المسارات متاح في البكالوريا المصرية - أخبار كلمتك

وزير التعليم: تنسيق البكالوريا المصرية بالدرجات الأعلى للطالب - أخبار كلمتك

وزير التعليم: تنسيق البكالوريا المصرية بالدرجات الأعلى للطالب - أخبار كلمتك

وزيرة التضامن تلتقي رئيسة معهد الصحة الأمريكي - أخبار كلمتك

وزيرة التضامن تلتقي رئيسة معهد الصحة الأمريكي - أخبار كلمتك

قرار عاجل من وزير التعليم بشأن تدريس مادة التربية الدينية - أخبار كلمتك

قرار عاجل من وزير التعليم بشأن تدريس مادة التربية الدينية - أخبار كلمتك

في عيد ميلاده، أقوى أعمال مخرج الكوميديا أحمد الجندي - أخبار كلمتك

في عيد ميلاده، أقوى أعمال مخرج الكوميديا أحمد الجندي - أخبار كلمتك

ارتفاع سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 15 يناير 2025 - أخبار كلمتك

ارتفاع سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 15 يناير 2025 - أخبار كلمتك

مونديال اليد، منتخب مصر يرتدي الزي الأحمر أمام الأرجنتين - أخبار كلمتك

مونديال اليد، منتخب مصر يرتدي الزي الأحمر أمام الأرجنتين - أخبار كلمتك

تغريم لاعبي المقاولون 50 ألف جنيه بعد فقدان صدارة دوري المحترفين - أخبار كلمتك

تغريم لاعبي المقاولون 50 ألف جنيه بعد فقدان صدارة دوري المحترفين - أخبار كلمتك

عصام الحضري يحتفل بعيد ميلاده الـ52 - أخبار كلمتك

عصام الحضري يحتفل بعيد ميلاده الـ52 - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

البنك المركزي اليمني يعلن عن فتح مزاد لبيع عملة أجنبية بهذه القيمة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
البنك المركزي اليمني يعلن عن فتح مزاد لبيع عملة أجنبية بهذه القيمة - أخبار كلمتك

البنك المركزي اليمني يعلن عن فتح مزاد لبيع عملة أجنبية بهذه القيمة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 15 يناير 2025 12:57 مساءً - كلمتك/ خاص

 يعلن البنك المركزي اليمني عن فتح مزاد لبيع مبلغ خمسون مليون دولار أمريكي (50,000,000 USD)، وذلك في يوم الإثنين الموافق 20 يناير 2025م، وفقًا للشروط والتفاصيل التالية:

 يتم تقديم العطاءات باستخدام منصة Refinitiv الإلكترونية، أما البنوك التي ليس لديها وصول إلى منصة Refinitiv فسيقوم البنك المركزي بتقديم العطاءات نيابة عنها بناء على طلب رسمي مقدم إلى البنك المركزي عبر البريد الإلكتروني المخصص لهذا الغرض خلال فترة المزاد المذكورة أعلاه.
 يبدأ المزاد في الساعة العاشرة صباحًا ويغلق في الساعة الثانية عشر ظهرًا في نفس اليوم.
 أن يكون مبلغ العطاء بمضاعفات الألف دولار.
 لا يتجاوز إجمالي العطاءات المقدمة من قبل كل مشارك نسبة 30% من إجمالي قيمة المزاد.
 لا يحق للمشارك إلغاء أو تغيير العطاءات بعد تقديمها.
 يقوم البنك المركزي بتغطية حسابات البنوك لدى مراسليها بالخارج بحسب طلبهم خلال يومي عمل من تاريخ المزاد.
 سيتم نشر نتائج ترسية المزاد في نفس اليوم على موقع البنك المركزي اليمني.
والله الموفق

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

إخترنا لك

العثور على جثة شاب مشنوقا في صنعاء ومصدر يفصح عن التفاصيل - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق