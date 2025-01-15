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الرياضة - 08:46 - عيار 21 بكام؟.. سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 15 يناير 2025 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 08:46 - عيار 21 بكام؟.. سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 15 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:46 - عيار 21 بكام؟.. سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 15 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 15 يناير 2025 08:46 صباحاً - سعر الذهب اليوم.. شهد سعر الذهب حالة من الارتفاع الطفيف، في محلات الصاغة بالسوق المحلي، خلال التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 15 يناير 2025، مقارنة بآخر تحديث له، فارتفع سعر الذهب عيار 24 اليوم عند 4302.75 جنيه للبيع، و4274.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم

ويقدم موقع كلمتك لزواره ومتابعيه في السطور التالية، سعر الذهب اليوم في مصر، ضمن خدمة يقدمها الموقع في مختلف المجالات، ويمكنكم المتابعة بالضغط هنــــــــــــا.

ارتفاع سعر الذهب اليوم الأربعاء
سعر الذهب اليوم في مصر
سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 15 يناير
سعر الذهب بيع شراء
عيار 24 4302.75 جنيه 4274.25 جنيه
عيار 22 3944.25 جنيه 3918 جنيها
عيار 21 3765 جنيها 3740 جنيها
عيار 18 3227.25 جنيه 3205.75 جنيه
عيار 14 2510 جنيها 2493.25 جنيه
عيار 12 2151.5 جنيه 2137.25 جنيه

سعر الذهب اليوم الأربعاء 15 يناير 2025

سعر الذهب عيار 24

ارتفع سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر عند 4302.75 جنيه للبيع، و4274.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

سجل سعر الذهب عيار 22 حالة من الارتفاع داخل محلات الصاغة عند 3944.25 جنيه للبيع، و3918 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 21

ارتفع سعر الذهب عيار 21، الأكثر مبيعا في مصر صباح اليوم عند 3765 جنيهًا للبيع، و3740 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في سوق الصاغة نحو 3227.25 جنيه للبيع، و3205.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

ارتفع سعر الذهب عيار 14 في السوق المحلي عند 2510 جنيهاj للبيع، و2493.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب الآن في سوق الصاغة
سعر الذهب

سعر الذهب عيار 12

سجل سعر الذهب عيار 12 في مصر ارتفاعا عند 2151.5 جنيه للبيع، و2137.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

بلغ سعر الذهب عيار 9 في مصر حالة من الارتفاع عند 1613.5 جنيه للبيع، و1602.75 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب في محلات الصاغة بمصر صباح اليوم عند 30120 جنيهًا للبيع، و29920 جنيهًا للشراء.

سعر أونصة الذهب

سجل سعر أونصة الذهب اليوم في مصر 2674.49 دولار للبيع، و 2674.22 دولار للشراء.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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