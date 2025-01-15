في ذكرى ميلاد «حبيب الملايين».. المشهد الأخير في حياة الزعيم جمال عبد الناصر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 15 يناير 2025 12:51 مساءً - الزعيم جمال عبد الناصر.. تحل اليوم 15 يناير ذكرى ميلاد الزعيم جمال عبد الناصر، الرجل الذي شكل محطة فارقة في تاريخ مصر والوطن العربي، فلم يكن بالنسبة للمصريين مجرد رئيس، وإنما كان قائدا شعبيا حمل آمال الأمة وهمومها.

اعتبر الملايين من أبناء مصر والوطن العربي، الرئيس جمال عبد الناصر أيقونة مشرفة للكفاح الوطني والتحرر من الاستعمار، وشكلت إنجازاته ومواقفه نقطة انطلاق لفكر جديد ورؤية جعلت منه رمزا خالدا حتي يومنا هذا، ورغم رحيله في 28 سبتمبر 1970، فإن أفكاره ومبادئه لا تزال حيه.

الزعيم جمال عبد الناصر رغم خطاباته الحماسية وشخصيته القيادية، فإنه كان إنسانا بسيطا، عاش حياة متواضعة رغم المناصب التي تقلدها، وكان قريبا من الناس حتى في لحظات الألم.

بدأت ملامح القيادة تتشكل لدى الزعيم جمال عبد الناصر في أثناء دراسته بالكلية الحربية، إذ تعرف على زملائه الذين أصبحوا بعد ذلك أعمدة ثورة يوليو 1952، فقد آمن بأن تحرير الوطن يبدأ من تحرير الإنسان، فقاد الثورة التي أطاحت بالنظام الملكي وأسست للجمهورية.

جمال عبد الناصر رمز للوحدة العربية

أصبح الزعيم جمال عبد الناصر رمزا للوحدة العربية، ومواقفه القوية في مواجهة الاستعمار، فكانت مواقفه تجاه القضية الفلسطينية ودعمه لحركات التحرر الوطني في الجزائر واليمن دليلاً على رؤيته القومية الشاملة.

بناء السد العالي

ومن أهم إنجازات الزعيم جمال عبد الناصر بناء السد العالي، الذي أنقذ مصر من خطر الفيضان والجفاف، وتأميم قناة السويس في 1956، القرار الذي أكد على سيادة مصر على مواردها.

ميلاد زعيم الأمة

الزعيم جمال عبد الناصر زعيم الأمة العربية كما أطلق عليه، ولد في 15 يناير 1918، في حي باكوس الشعبي بالإسكندرية، وهو أحد قادة ثورة 23 يوليو 1952، وترجع جذوره إلى قرية بني مر بمحافظة أسيوط، وانتقل بين الكثير من المحافظات بسبب وظيفة والده بمصلحة البريد.

واختار عبد الناصر دراسة القانون في كلية الحقوق بجامعة فؤاد القاهرة حاليا، وتخرج من الكلية الحربية برتبة ملازم ثان في يوليو 1938.

-انتقل عام 1939 إلى السودان ورقي إلى رتبة ملازم أول، بعدها عمل في منطقة العلمين بالصحراء الغربية، وتولى قيادة أركان إحدى الفرق العسكرية، والتحق بكلية أركان حرب وتخرج فيها في 12 مايو 1948.

-شارك في حرب 1948 خاصة في أسدود ونجبا والفالوجا، شكل مجموعة سرية في الجيش المصري أطلقت على نفسها اسم الضباط الأحرار، إذ اجتمعت الخلية الأولى في منزله في يوليو 1949، وضم الاجتماع ضباطا من مختلف الانتماءات والاتجاهات الفكرية

انتخب عبد الناصر رئيسا للهيئة التأسيسية للضباط الأحرار، وحينما توسع التنظيم انتخبت قيادة للتنظيم وانتخب عبد الناصر رئيسا لتلك اللجنة، وانضم إليها اللواء محمد نجيب الذى أصبح فيما بعد أول رئيس جمهورية فى مصر بعد نجاح الثورة، في عام 1950.

الحالة الاجتماعية لجمال عبد الناصر

تزوج جمال عبد الناصر في سن مبكرة وأنجب أربعة من الأولاد.

التوجهات الفكرية

كان الزعيم جمال عبد الناصر يؤمن دائما بالفكر الاشتراكي خاصة في المجال الاقتصادي، فاتخذ عدة قرارات غيرت من وجهة الحياة الاجتماعية في مصر، كان أهمها قرارات التأميم وإعادة توزيع الملكية الزراعية بين صغار الملاك.

تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة عبد الناصر

وعن تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة جمال عبد الناصر، قال الطبيب الصاوى حبيب معالج الزعيم الراحل في مذكراته: ودع الراحل أمير الكويت في الساعة الرابعة والنصف بعد الظهر في يوم 28 سبتمبر عام 1970 وبعدها تلقى اتصالا عاجلا توجه بعده إلى منزل الرئيس في منطقة منشية البكري.

وأضاف الصاوي أنه دخل إلى حجرة نومه، فوجده مستلقيا على السرير مرتديا بيجامته ورأسه مرتفع قليلا، وقال الرئيس له إنه شعر بتعب أثناء توديعه أمير الكويت وأحس أن قدميه تكاد ألا تقويان على حمله.

وتباع: لاحظت وجود عرق بارد على جبهته، كما كان وجهه شاحبًا بعض الشئ، والنبض سريعا خيطيا يكاد ألا يكون محسوسا، وضغط الدم بالغ الانخفاض، وكانت أطرافه باردة، وأحسست في الحال بخطورة الموقف.

وأكمل الصاوي: لقد اعتدل الرئيس قليلا ليفتح الراديو الموجود على الكومودينو بجوار السرير قائلا إنه يرغب في سماع خبر في نشرة أخبار وظل يصغي إلى نشرة الأخبار حتى انتهت، وأغلق الراديو قائلًا: أنا استريحت يا صاوي، وفوجئت برأسه يميل فجأة، وفي الحال تحسست النبض فوجدته قد توقف.