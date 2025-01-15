وزير التعليم: البكالوريا لن تكون فرصة الحياة للطالب على عكس الثانوية العامة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 15 يناير 2025 12:45 مساءً - قال محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن امتحانات الثانوية العامة تمثل مصير الطالب وتقرر مستقبل حياته وأضاف: "لو الطالب أخطأ فى الامتحان حياته هتتغير لأنه لن يدخل الكلية التي يريدها"، موضحا أن الهدف الذى تم بناء نظام البكالوريا المصرية عليه هو منح الطالب حق تقرير مصيره من خلال فرص امتحانية متعددة.

امتحانات الثانوية العامة

وأضاف أن وضع الثانوية العامة فى سنة واحدة صعب لذلك تم وضعها فى عامين “الصفين الثانى والثالث الثانوى” والمواد ستكون منتهية، ونظام البكالوريا المصرية يتوافق مع طبيعتنا ومدارسنا والمدرسين وتم وضع 7 مواد فى الصفين الثانى والثالث الثانوى بفرصتين امتحانيتين فى العام الواحد ومن ثم سيكون للطالب فرص متعددة كما ان البكالوريا سوف ترفع الضغط النفسى والعصبى عن الطلاب وأولياء الأمور.

وتابع الوزير: “البكالوريا لن تكون فرصة الحياة للطالب، ولكن هناك فرص متعددة للطالب، والوزارة عملت وفق أسس علمية ووفق نظام مدارس النيل المصرية ونظام IP- ig”.

نظام امتحانات الثانوية العامة

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نظام امتحانات الثانوية العامة لا يمثل امتحان دخول الجامعة ولكنه يمثل نظام حياة وتقرير مصير ومستقبل الطالب.

وأضاف عبد اللطيف أن أي حادث طارئ يواجه الطالب في امتحانات الثانوية العامة يتسبب في تغيير مساره ومستقبله بالكامل، وهو ما دفعنا للتفكير في تغيير نظام الثانوية واستبداله بنظام البكالوريا الجديد.

وأوضح أن هدف النظام الجديد يمنح للطالب فرصا متعددة لتحقيق حلمة وليس امتحان فرصة واحدة قد يواجه مرض أو حالة وفاة أو تحصيل سيء لتقرير مصيره، كما أكد أن نظام البكالوريا يستهدف دراسة عدد مواد معينة منتهية تقسم علي سنتين.

وأكد أن نظام الثانوية العامة القديمة علي سنتين فشلت بسبب دراسة نفس المواد عامين متتاليين وهو ما أرهق الطلاب وأولياء الأمور وكانت هناك حربا داخل الأسرة كفرصة واحدة وضغط عصبي ومالي غير طبيعي.

نظام الثانوية بالمدارس الدولية ig وib

وأوضح أنه تم دراسة نظام الثانوية بالمدارس الدولية ig وib وبالتالي يتاح للطالب فرص متعددة وتقسيم المواد كما أن البكالوريا المصرية نظام معتمد خارجيا.

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