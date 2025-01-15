طلاب الصف الثاني الإعدادي بالمعادي: امتحان الهندسة صعب (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 15 يناير 2025 12:45 مساءً - انتهى طلاب الصف الثانى الإعدادى بمدارس المعادى امتحان مادة الرياضيات، "الهندسة" منذ قليل فى خامس أيام امتحانات صفوف النقل.

وعن آراء طلاب الصف الثانى الاعدادى فى امتحان مادة الرياضيات، تباينت آراء طلاب مدارس المعادى، حيث أكد أحد الطلاب أن الامتحان كان سهلا وتمكن من حل الأسئلة خلال ساعة واحدة، وأضاف آخر أن امتحان الهندسة أفضل من امتحان الجبر، لافتا إلى أن الامتحان كان بين السهل والصعب ونجح فى حل الأسئلة فى مدة الامتحان كاملة، في حين قال طالب آخر إن الامتحان كان صعبا جدا.



امتحانات الفصل الدراسي الأول 2025 لطلاب صفوف النقل

وانطلقت امتحانات الفصل الدراسي الأول 2025 لطلاب صفوف النقل، يوم السبت 11 يناير، وتستمر حتى 16 من نفس الشهر لبعض الصفوف الدراسية، وتنتهى صفوف دراسية أخرى من امتحانات الترم الأول 15 يناير.

وانتهت المديريات التعليمية والإدارات من كافة الإجراءات والاستعدادات والتجهيزات الخاصة بعقد تقييمات الفصل الدراسي الأول لجميع الصفوف، ويبدأ طلاب النقل من الثالث الابتدائي حتى الثاني الثانوي امتحانات الترم الأول حسب الجداول والمواعيد التي تم إعلانها من قبل المديريات والإدارات خلال الأيام الماضية.

ووجهت الوزارة بأنه يتعين على كافة المديريات والإدارات التعليمية والمدارس الالتزام بما يلي:

مواعيد امتحانات الترم الأول

- تبدأ امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الثانوي العام يوم ١١/ ١/ ٢٠٢٥ وتنتهي في ١٦/ ١/ ٢٠٢٥، على أن تعقد امتحانات الصف الثاني الثانوي العام بالفترة الأولى، وامتحانات الصف الأول الثانوي العام بالفترة الثانية ويخصص نصف ساعة بين الفترتين فاصل زمني للطلاب.

- تعقد امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الإعدادي وكذلك امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية للصفوف من الثالث الابتدائي إلى الصف السادس الابتدائي في الفترة من ١١/ ١ إلى ١٦/١/٢٠٢٥.

وأكد الدكتور حسن الصعيدي مدير ادارة دار السلام التعليمية على التزام اللجان بوقت الامتحان كاملًا لكي يعطون للطلاب فرصة للمراجعة وعدم التسرع وساد الهدوء على كل اللجان وتقوم الوزارة بإرسال مشرفين يوميًا للمرور علي اللجان والاطمئنان علي الطلاب وسير الامتحانات

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